ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោង សារមន្ទីរបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
សារមន្ទីរនេះនឹងក្លាយជាអាស័យដ្ឋានក្រហម សម្រាប់អប់រំអំពីប្រពៃណីបដិវត្តន៍ រួមចំណែកដល់ការពូនជ្រុំជំនឿជាក់ ឧត្តមគតិ និងក្រមសីលធម៌បដិវត្តន៍សម្រាប់កម្មាភិបាល បក្ខជន និងប្រជាជន ជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយ។ នេះក៏នឹងក្លាយជាកន្លែងមួយដើម្បីណែនាំដល់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រ តួនាទី និងការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាមចំពោះបុព្វហេតុនៃបដិវត្តន៍រំដោះជាតិទូទាំងពិភព លោក។
សារមន្ទីរនេះត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងដំណើរការនៅក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ ២០២៩ ហើយនឹងត្រូវបានសម្ពោធ និងបើកឱ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាក្នុងឱកាសខួបលើកទី ១០០ នៃការបង្កើតបក្ស (៣ កុម្ភៈ ២០៣០)៕