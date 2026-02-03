ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ចូលរួមពិធីបិទនិងប្រគល់រង្វាន់នៃការប្រឡង "ដើរយ៉ាងរឹងមាំក្រោមទង់បក្ស"
ការប្រឡងនេះ បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៥ បានក្លាយជាសកម្មភាពជីវភាពនយោបាយ និងមនោគមវិជ្ជាដ៏ទូលំទូលាយ; លើកទឹកចិត្ត ជំរុញទឹកចិត្ត និងបង្កើតស្មារតីប្រឡងប្រណាំងដ៏រស់រវើក និងរីក សាយភាយពាសពេញសង្គម និងនៅក្នុងកងទ័ពប្រជាជន។ គណៈកម្មាធិ ការ រៀបចំបានទទួលស្នាដៃចូលរួមជាង ៨.០០០ ហើយស្នាដៃជាច្រើនមានគុណភាពល្អ ពោរពេញដោយស្មារតីប្រយុទ្ធ ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការលះបង់ ការទទួលខុសត្រូវ ភាពក្លាហាន និងភាពវៃឆ្លាតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន - យុទ្ធជនត្រួសត្រាយផ្លូវលើរណសិរ្សមនោគមវិជ្ជា និងវប្បធម៌; បញ្ជាក់ពីជំនឿ ការទទួលខុសត្រូវ និងសកម្មភាពនយោបាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានចំពោះបក្ស មាតុភូមិ និងប្រជាជន។ គណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យបឋមបានជ្រើសរើសស្នាដៃចំនួន ១១៦ សម្រាប់វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ និងបានផ្តល់រង្វាន់ដល់អ្នកនិពន្ធចំនួន ៦៦ នាក់ និងក្រុមអ្នកនិពន្ធដែលមានស្នាដៃលេចធ្លោ រួមមាន៖ រង្វាន់ A ចំនួន ៥; រង្វាន់ B ចំនួន ១១; រង្វាន់ C ចំនួន ២៥; និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន ២៥; និងបានផ្តល់ប័ណ្ណសរសើរដល់សមូហភាពចំនួន ១០ សម្រាប់សមិទ្ធផលលេចធ្លោក្នុងការរៀបចំ និងបំផុសការប្រឡងនេះ។
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស ជាមួយអ្នកនិពន្ធដែលឈ្នះនិងក្រុមអ្នកនិពន្ធ (រូបថត៖ ថុង ញ៉ាត់/TTXVN)
ក្រុមអ្នកនិពន្ធ រួមទាំងអ្នកកាសែត ង្វៀន ផាន ហឿង សួន (នាយកដ្ឋានកិច្ចការបរទេស វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម) និងលោក Vyacheslaw Gennadievich Kalganov អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃទីក្រុង Saint Petersburg (ប្រទេសរុស្ស៊ី) បានឈ្នះរង្វាន់ C ក្នុងការប្រឡងនឹងស្នាដៃ “មរតកសតិអារម្មណ៍ហូជីមិញបន្តរីកសាយភាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេស វៀតណាម និងពិភពលោក”៕