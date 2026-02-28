ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម៖ ប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនគោលដៅខ្ពស់បំផុត គឺគ្របដណ្តប់ការថែទាំសុខភាពក្នុងប្រជាជនទាំងមូល
នៅទីនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះ វិស័យសុខាភិបាលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាព គុណភាពជីវភាពរស់នៅ និងអាយុយឺនយូររបស់ប្រជាជន។ នេះមិនត្រឹមតែជាសមិទ្ធផលរបស់វិស័យសុខាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនេះក៏ជាសមិទ្ធផលនៃរបបសង្គមនិយម ដែលជាការបង្ហាញពីសញ្ញារស់រវីក លក្ខណៈល្អប្រសើរ និងមនុស្សសាស្ត្ររបស់រដ្ឋវៀតណាម។ យោងតាមលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រទេសជាតិកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីមួយ ហើយតម្រូវការដែលដាក់ចេញសម្រាប់វិស័យសុខាភិបាលកាន់តែខ្ពស់ ជាពិសេសក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៧២ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីដំណោះស្រាយដ៏លេចធ្លោមួយចំនួន ដើម្បីបង្កើនការការពារ ការថែទាំ និងការកែលម្អសុខភាពប្រជាជន។ អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹម បានស្នើឡើងថា៖
“ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួនគោលដៅខ្ពស់បំផុត នោះគឺអនុវត្តន៍ការគ្របដណ្តប់សុខភាពប្រជាជនទាំងមូល ដោយធានាថា ប្រជាជនគ្រប់រូបអាចទទួលបាន និងប្រើប្រាស់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តទាន់ពេលវេលា មានគុណភាព និងសមធម៌។ មិនទុកឲ្យនរណាម្នាក់ គ្មានការថែទាំនៅពេលពួកគេឈឺនោះទេ។ ចម្ងាយភូមិសាស្ត្រ ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ឬកាលៈទេសៈសង្គមមិនគួរឲ្យក្លាយជាឧបសគ្គចំពោះសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនក្នុងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពនោះទេ។ លើកកំពស់គុណភាពពិនិត្យ និងព្យាបាលសុខភាពដោយឥតឈប់ឈរ ដោយយកអ្នកជំងឺជាចំណុចកណ្តាលនៃសកម្មភាពទាំងអស់។ មន្ទីរពេទ្យនីមួយៗត្រូវតែជាកន្លែងដែលអ្នកជំងឺមកដោយទំនុកចិត្ត និងចាកចេញដោយភាពសុខសាន្ត។ វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ៗត្រូវតែជាទីបង្អែកសម្រាប់អ្នកជំងឺក្នុងគ្រាលំបាកបំផុត”។
លោកអគ្គលេខាបក្សក៏បានស្នើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកសាងក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យដែលរឹងមាំក្នុងទ្រឹស្តីវេជ្ជសាស្ត្រ មានជំនាញក្នុងការអនុវត្តវេជ្ជសាស្ត្រ ជាគំរូក្នុងក្រមសីលធម៌វេជ្ជសាស្ត្រ មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ។ រួមជាមួយនោះ បន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា បង្កើតវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រង និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព ដើម្បីបម្រើប្រជាជនឱ្យកាន់តែប្រសើរ លឿនជាងមុន និងងាយស្រួលជាង៕