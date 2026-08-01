Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ វៀតណាមលោក តូ ឡឹម៖ កិច្ចការបរទេសត្រូវតែប្រែក្លាយក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការទៅជាគម្រោងជាក់ស្តែង ដោយយកប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដធ្វើជារង្វាស់

អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំសន្និសីទ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ជាលើកដំបូង មហាសន្និបាតលើកទី១៤របស់បក្ស បានកំណត់ កិច្ចការបរទេសគឺជាភារកិច្ច "សែនសំខាន់ និងជាប្រចាំ"។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ វៀតណាមលោក តូ ឡឹម។ រូបថត៖ VNA

អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំសន្និសីទ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ជាលើកដំបូង មហាសន្និបាតលើកទី១៤របស់បក្ស បានកំណត់ កិច្ចការបរទេសគឺជាភារកិច្ច "សែនសំខាន់ និងជាប្រចាំ" ដោយបញ្ជាក់ថា កិច្ចការបរទេសមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពទំនាក់ទំនងជាមួយខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានក្លាយជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃសមត្ថភាពរួមរបស់ប្រទេសជាតិ ជាបុព្វហេតុរបស់បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល កងទ័ពទាំងមូល និងប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលផងដែរ។

ដោយវាយតម្លៃលទ្ធផលបន្ទាប់ពីសន្និសីទការទូតលើកទី ៣២ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានអះអាងថា ការងារកិច្ចការបរទេសត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងសកម្ម ដែលរួមចំណែកដល់ការរក្សាយ៉ាងរឹងមាំនូវបរិយាកាសសន្តិភាព ស្ថិរភាព ការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព និងផលប្រយោជន៍ជាតិ។ ទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសបន្តត្រូវបានពង្រីក និងលើកកម្ពស់; ការទូតពហុភាគី ការទូតសេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា វប្បធម៌ ការងារទាក់ទងនឹងប្រជាជនវៀតណាមនៅបរទេស និងការការពារពលរដ្ឋ សុទ្ធតែសម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានជាច្រើន តាមនោះរួមចំណែកជាក់ស្តែងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានលើកច្បាស់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤របស់បក្ស បានកំណត់គោលមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិសម្រាប់ដំណាក់កាលថ្មី៖ សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៥៩ របស់ការិយាល័យនយោបាយនីតិកាលទី១៣ ស្តីពីការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦ របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការអនុវត្តគោលមាគ៌ាកិច្ចការបរទេសនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ បានកំណត់គោលនយោបាយសំខាន់ៗយ៉ាងច្បាស់លាស់; គណៈកម្មាធិការដឹកនាំមជ្ឈិមស្តីពីកិច្ចការបរទេសនិងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរ។ នេះគឺជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផ្នែកការទូតពង្រីកតួនាទីនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មី។

ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននោះ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានស្នើឱ្យផ្នែកទាំងមូលផ្តោតលើការអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗ ក្នុងនោះការទូតត្រូវតែព្យាករណ៍ និងកំណត់ឱកាសជាមុន ដោយប្រែក្លាយឱកាសទៅជាលទ្ធផល; រក្សាស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកមានការប្រែប្រួល។ ជាពិសេស លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានតម្រូវឱ្យកិច្ចការបរទេស ត្រូវតែប្រែក្លាយក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការទៅជាកម្មវិធី និងគម្រោងជាក់ស្តែង ដោយយកប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដធ្វើជារង្វាស់៖

“ផ្តល់ធនធានអាទិភាពសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន និងការលើកកំពស់គុណភាពនៃការវិនិយោគបរទេស។ ជ្រើសរើសទាក់ទាញគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងវិស័យសឺមីកុងឌុចទ័រ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ថាមពលស្អាត ជីវបច្ចេកវិទ្យា និងកសិកម្មទំនើប ដោយផ្សាភ្ជាប់ការវិនិយោគជាមួយនឹងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស និងការចូលរួមរបស់សហគ្រាសវៀតណាមនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល។ ស្ថាប័នតំណាងនីមួយៗត្រូវតែយល់ពីតម្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិ ចំណុចខ្លាំងនៃតំបន់ ស្វែងរកដៃគូត្រឹមត្រូវ និងតាមដានការងារយ៉ាងដិតដល់។ ក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាននានា ត្រូវតែត្រៀមរៀបចំគម្រោង យន្តការ ដីធ្លី ធនធានមនុស្ស និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ទទួលយកការវិនិយោគ។ ឱកាសខាងក្រៅក្លាយជាធនធានលុះត្រាតែធនធានផ្ទៃក្នុងត្រូវបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច”។

សន្និសីទការទូតលើកទី ៣៣ នឹងបន្តធ្វើការរហូតដល់ថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៦ ដោយមានសម័យប្រជុំចំនួន ១៨៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

រថភ្លើងទេសចរណ៍ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងហ៊្វេជាមួយទីក្រុងផុងញ៉ា នឹងដំណើរការចាប់ពីខែកញ្ញាខាងមុខ

រថភ្លើងទេសចរណ៍ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងហ៊្វេជាមួយទីក្រុងផុងញ៉ា នឹងដំណើរការចាប់ពីខែកញ្ញាខាងមុខ

ខ្សែរថភ្លើងទេសចរណ៍ "ទីក្រុងបុរាណហ៊្វេ - ផុងញ៉ា៖ ដំណើរនៃអច្ឆរិយៈ - តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក" នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top