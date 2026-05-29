អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី លោក ឡរ៉េន វ៉ុង

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅ សិង្ហបុរី អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី លោក ឡរ៉េន វ៉ុង។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី ឡរ៉េន វ៉ុង (រូបថត៖ ថុង ញ៉ាត់/VNA)

ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សា ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិនិត្យឡើងវិញនូវសមិទ្ធផលលេចធ្លោនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេលកន្លងមក និងបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តរក្សាការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់; លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រដល់កម្រិតសមស្របទៅនឹងទំហំនៃក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងថ្មី តាមរយៈការបង្កើតយន្តការសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណបក្សសកម្មភាពប្រជាជនសិង្ហបុរី; វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំវេទិកាតភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម-សិង្ហបុរី តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមតភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម-សិង្ហបុរី ដែលមានគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរ។

ភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចបៃតង - សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ជាពិសេសក្នុងការអនុវត្តគម្រោងតភ្ជាប់ថាមពលស្អាត ការផ្លាស់ប្តូរឥណទានកាបូន ការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ; ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ VSIP ជំនាន់ថ្មីដែលផ្សាភ្ជាប់នឹងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ ភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងវិស័យសន្តិសុខ និងការពារជាតិ លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងការជួញដូរគ្រឿងញៀន ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវប្បធម៌ ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជន គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងយន្តការពហុភាគី ជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ាន និងអង្គការសហប្រជាជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការតំរង់ទិសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងតួនាទីស្នូលរបស់វៀតណាមក្នុងអាស៊ាន

ក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹមទៅកាន់ប្រទេសថៃ សិង្ហបុរី និងហ្វីលីពីន ក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋ។
