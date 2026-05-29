អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរី លោក ឡរ៉េន វ៉ុង
ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សា ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិនិត្យឡើងវិញនូវសមិទ្ធផលលេចធ្លោនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេលកន្លងមក និងបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើទិសដៅនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តរក្សាការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូកម្រិតខ្ពស់; លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រដល់កម្រិតសមស្របទៅនឹងទំហំនៃក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងថ្មី តាមរយៈការបង្កើតយន្តការសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងគណបក្សសកម្មភាពប្រជាជនសិង្ហបុរី; វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរៀបចំវេទិកាតភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម-សិង្ហបុរី តាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមតភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម-សិង្ហបុរី ដែលមានគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរ។
ភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនូវភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចបៃតង - សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ជាពិសេសក្នុងការអនុវត្តគម្រោងតភ្ជាប់ថាមពលស្អាត ការផ្លាស់ប្តូរឥណទានកាបូន ការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ; ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ VSIP ជំនាន់ថ្មីដែលផ្សាភ្ជាប់នឹងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់។ ភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធក្នុងវិស័យសន្តិសុខ និងការពារជាតិ លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត និងការជួញដូរគ្រឿងញៀន ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យវប្បធម៌ ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្ដូររវាងប្រជាជន និងប្រជាជន គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងយន្តការពហុភាគី ជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ាន និងអង្គការសហប្រជាជាតិ៕