ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ ការទូតប្រែក្លាយទំនាក់ទំនងទៅជាប្រភពធនធានអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានមានប្រសាសន៍ថា សន្និសីទនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ជ្រួតជ្រាបឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រព័ន្ធនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បក្សស្តីពីការកសាង អភិវឌ្ឍន៍ និងការពារមាតុភូមិក្នុងដំណាក់កាលថ្មី តាមនោះ បង្កើតឯកភាពខ្ពស់ក្នុងការយល់ដឹងក៏ដូចជាទិសដៅសកម្មភាព។
ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើភារកិច្ចស្នូលបច្ចុប្បន្ន គឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ត៉េច ដើម្បីប្រែក្លាយទំនាក់ទំនងទៅជាប្រភពធនធានអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹមបានស្នើឱ្យប្រធានស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស ត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ការព្យាករណ៍និងការព្រមានជាមុន អំពីរបាំងពាណិជ្ជកម្ម វិធានការការពារជាតិ ស្តង់ដារបៃតង ច្បាប់ប្រភពដើម និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យា។ ជាមួយគ្នានេះ ត្រូវបំពេញល្អការងារការពារពលរដ្ឋ និងកសាងបណ្តាញអ្នកជំនាញវៀតណាមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗ៕