Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ ការទូតប្រែក្លាយទំនាក់ទំនងទៅជាប្រភពធនធានអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទការទូតលើក ទី ៣៣ នារសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងការបរទេស ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងប្រធានស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានវាយតម្លៃថា សន្និសីទការទូតលើកទី ៣៣ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទពិសេសមួយ ដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃការអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស។ រូបថត៖ TTXVN

 

ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានមានប្រសាសន៍ថា សន្និសីទនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ជ្រួតជ្រាបឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រព័ន្ធនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បក្សស្តីពីការកសាង អភិវឌ្ឍន៍ និងការពារមាតុភូមិក្នុងដំណាក់កាលថ្មី តាមនោះ បង្កើតឯកភាពខ្ពស់ក្នុងការយល់ដឹងក៏ដូចជាទិសដៅសកម្មភាព។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម ថ្លែងនៅក្នុងជំនួប។ រូបថត៖ TTXVN

ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើភារកិច្ចស្នូលបច្ចុប្បន្ន គឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ត៉េច ដើម្បីប្រែក្លាយទំនាក់ទំនងទៅជាប្រភពធនធានអភិវឌ្ឍន៍ជាក់ស្តែង អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹមបានស្នើឱ្យប្រធានស្ថាប័នតំណាងវៀតណាមនៅក្រៅប្រទេស ត្រូវផ្តល់អាទិភាពដល់ការព្យាករណ៍និងការព្រមានជាមុន អំពីរបាំងពាណិជ្ជកម្ម វិធានការការពារជាតិ ស្តង់ដារបៃតង ច្បាប់ប្រភពដើម និងការគ្រប់គ្រងការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យា។ ជាមួយគ្នានេះ ត្រូវបំពេញល្អការងារការពារពលរដ្ឋ និងកសាងបណ្តាញអ្នកជំនាញវៀតណាមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

រថភ្លើងទេសចរណ៍ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងហ៊្វេជាមួយទីក្រុងផុងញ៉ា នឹងដំណើរការចាប់ពីខែកញ្ញាខាងមុខ

រថភ្លើងទេសចរណ៍ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងហ៊្វេជាមួយទីក្រុងផុងញ៉ា នឹងដំណើរការចាប់ពីខែកញ្ញាខាងមុខ

ខ្សែរថភ្លើងទេសចរណ៍ "ទីក្រុងបុរាណហ៊្វេ - ផុងញ៉ា៖ ដំណើរនៃអច្ឆរិយៈ - តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោក" នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top