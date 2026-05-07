អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម វាយជួងបើកផ្សារហ៊ុនជាតិឥណ្ឌា
បន្តដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅឥណ្ឌា បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាពនៅទីក្រុងញូវដេលី នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានចាកចេញពីទីក្រុងញូវដេលី ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង មុំបៃ។ បន្ទាប់ពីចុះនៅអាកាសយានដ្ឋាន លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានទៅទស្សនាផ្សារហ៊ុនជាតិឥណ្ឌា។
បន្ទាប់ពីបានទស្សនា និងស្វែងយល់អំពីគំរូប្រតិបត្តិការនៃផ្សារហ៊ុនជាតិឥណ្ឌា លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានអញ្ជើញធ្វើពិធីវាយជួងបើកផ្សារហ៊ុន។
ដោយជម្រាបអំពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការនៃផ្សារហ៊ុន លោក Srinivas Injeti ប្រធានផ្សារហ៊ុនជាតិឥណ្ឌា បានចាត់ទុកថា ទាំងឥណ្ឌា និងវៀតណាម ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័យ ជាមួយនឹងប្រជាជនវ័យក្មេង ដែលត្រូវបានជំរុញដោយផលិតកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យា។ លោក Srinivas Injeti បានអះអាងថា ផ្សារហ៊ុនជាតិឥណ្ឌាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍទីផ្សារមូលធនរបស់វៀតណាម ហើយស្វាគមន៍សហគ្រាសវៀតណាម ក្នុងការស្វែងរកឱកាសទទួលបានដើមទុននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរ៕