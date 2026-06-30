ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក តូ ឡឹម៖ ទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេសដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងផ្ទៃក្នុងនិងបង្កើនភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន
សន្និសីទត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងទម្រង់ផ្ទាល់ នៅសាលប្រជុំ Dien Hong (អគាររដ្ឋសភា ទីក្រុងហាណូយ) និងតភ្ជាប់តាមអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ទីតាំងជិត ៣៥០០០ ទូទាំងប្រទេស។ អញ្ជើញចូលរួមនៅសាលប្រជុំ Dien Hong មានវត្តមានអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញហ៊ឹង និងប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់មិន។
អង្គសន្និសីទបានស្តាប់សេចក្តីសង្ខេបអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១០ ពីតំណាងរដ្ឋាភិបាល ហើយបានស្តាប់បទអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាន និងវិនិយោគិនបរទេស។ បន្ទាប់នោះ នៅក្នុងសុន្ទរកថាដឹកនាំសន្និសីទ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១០ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងការត្រិះរិះអភិវឌ្ឍន៍ ដោយម្ចាស់ការជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់ធនធានអន្តរជាតិដើម្បីកសាងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាតិ។ សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបានកំណត់គោលដៅនិងតម្រូវការខ្ពស់ ក្នុងនោះខិតខំប្រឹងប្រែងនៅឆ្នាំ ២០៣០ វៀតណាមនឹងស្ថិតក្នុងក្រុមប្រទេសឈានមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ទាក់ទងនឹងបរិយាកាសវិនិយោគអាជីវកម្ម សមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង នវានុវត្តន៍ គុណភាពសេវាសាធារណៈ និងសមត្ថភាពទទួលគម្រោងវិនិយោគបរទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ មានប្រសាសន៍ថា៖
“ត្រូវតែខិតជិត ជ្រើសរើស ដឹកនាំ និងប្រើប្រាស់លំហូរមូលធនអន្តរជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពជាតិ។ ត្រូវគណនាប្រសិទ្ធភាពនៃការទាក់ទាញការវិនិយោគដោយផ្អែកលើផលិតភាព និងគុណភាពនៃមូលធន កម្រិតបច្ចេកវិទ្យាដែលបានប្រើប្រាស់ ចំនួនការងារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ការបណ្តុះបណ្តាលវិស្វករ និងអ្នកគ្រប់គ្រងវៀតណាម ការតភ្ជាប់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ការបង្កើតតម្លៃបន្ថែម និងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនវានុវត្តន៍នៅវៀតណាម។ យើងមិនត្រឹមតែទាក់ទាញការវិនិយោគដោយផ្អែកលើព្រំដែនរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរៀបចំវាតាមចង្កោមឧស្សាហកម្ម ខ្សែសង្វាក់តម្លៃ ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឧស្សាហកម្ម នវានុវត្តន៍ និងលំហអន្តរតំបន់ទៀតផង។ យើងមិនប្រកួតប្រជែងដោយការបន្ថយស្តង់ដារ ឬលះបង់បរិស្ថាន ធនធាន សុខុមាលភាពសង្គម និងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កំណើនរយៈពេលខ្លីនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវប្រកួតប្រជែងដោយគុណភាពនៃស្ថាប័ន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើប ធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេវាសាធារណៈវិជ្ជាជីវៈ និងបរិយាកាសអាជីវកម្មស្ថេរភាព ដែលអាចព្យាករណ៍បាន”។
លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ បានតម្រូវឱ្យអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លានូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុក និងការតភ្ជាប់យ៉ាងជាក់ស្ដែងរវាងសហគ្រាស FDI និងសហគ្រាសវៀតណាម ជាពិសេសអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងវិនិយោគខ្លាំងក្លាថែមទៀតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបម្រើដល់សេដ្ឋកិច្ចថ្មី៕