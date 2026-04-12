Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាប្រពៃណីកងកម្លាំងសេនាធិការនគរបាលប្រជាជន

នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិមនៃក្រសួងនគរបាល បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាប្រៃណីកងកម្លាំងសេនាធិការនគរបាលប្រជាជន (១៨ មេសា ១៩៤៦ - ១៨ មេសា ២០២៦) និងប្រគល់កិត្តនាមវីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន សម្រាប់ការិយាល័យក្រសួងនគរបាល។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងមតិដឹកនាំក្នុងពិធី។

អគ្គលេខាបក្ស​ ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម ប្រគល់កិត្តនាមវីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនដល់ការិយាល័យក្រសួងនគរបាល (រូបថត៖ VNA)

តាងនាមថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម បានប្រគល់កិត្តនាម “វីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន” ដល់ការិយាល័យក្រសួងនគរបាល - ស្ថាប័នប្រឹក្សាយោបល់ខ្ពស់បំផុតនៃកងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជន។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទី អត្ថន័យនិងសារៈសំខាន់ពិសេសរបស់កម្លាំងប៉ូលីសក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់របស់ខ្លួន ដោយផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់យុទ្ធសាស្ត្រផង និងប្រតិបត្តិការផង ហើយព្រមទាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសកម្មភាពរបស់អ្នកដឹកនាំផង។

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធី (រូបថត៖ VNA)

នាពេលខាងមុខ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានមានប្រសាសន៍ ថា ការងារប្រឹក្សាយោបល់របស់កងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជន ត្រូវតែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់លើកកម្ពស់ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៃការត្រិះរិះ និងការយល់ដឹងថ្មីលើសន្តិសុខ និងការការពារសន្តិសុខជាតិ ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៤ ដោយខិតខំកសាងកម្លាំងប្រឹក្សាយោបល់បដិវត្តន៍ ត្រឹមត្រូវ ចំណាន និងទំនើបបំផុតមុនឆ្នាំ ២០៣០៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ា៖ អាស៊ាន និងធនាគារពិភពលោកព្រមានអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

នាថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររបស់បញ្ហានេះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top