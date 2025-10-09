អគ្គលេខាបក្សស.ប.បកូរ៉េអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋចំពោះអគ្គលេខាបក្សនិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម

លោកអគ្គលេខាបក្ស គីម ជុងអ៊ុន ធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងឱឡារិកចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការ តូ ឡឹម នៅវិមានកីឡាក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាង។ (រូបថត៖ VNA)
ពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចចំពោះលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូ ជាន់ខ្ពស់វៀតណាមត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងឱឡារិកតាមពិធីការដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់ ស.ស.បកូរ៉េ។ ក្នុងបរិយាកាសដ៏ត្រចះត្រចង់នៃទង់ផ្កា និងសូរសំឡេងហ៊ោរកញ្ច្រៀវ យ៉ាងក្លៀវក្លារបស់ប្រជាជនស.ស.បកូរ៉េយ៉ាងច្រើនកុះករ នៅវិមានកីឡា អគ្គលេខា បក្សពលករកូរ៉េ ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិតកូរ៉េ លោក គីម ជុងអ៊ុន បានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះលោកអគ្គលេខា បក្ស តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម។ ក្រុមតន្ត្រីយោធាបានប្រគុំភ្លេងជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរវៀតណាម - ស.ប.បកូរ៉េ ខណៈពេលមានការបាញ់កាំភ្លើងធំ ស្វាគមន៍ចំនួន ២១ ដើម។
បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក តូ ឡឹម និងអគ្គលេខាបក្សពលករកូរ៉េ ប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋនៃសាធា រណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េ លោក គីម ជុងអ៊ុន បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរជួបពិភាក្សាការងារ ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអំពីទិសដៅកិច្ចសហ ប្រតិបត្តិការដើម្បីធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែជាក់ស្ដែង និង ល្អប្រសើរនាពេលខាងមុខ៕