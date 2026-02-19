ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា
នាថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី ១៨ ខែកុម្ភៈ តាមម៉ោងក្នុងស្រុក យន្តហោះដែលដឹកលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមបានមកដល់ព្រលានយន្តហោះយោធា Andrews ក្នុងរដ្ឋ ម៉ារីលែន (សហរដ្ឋអាមេរិក) ដើម្បីចាប់ផ្តើមសកម្មភាពចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ ប្រធានស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពហ្គាហ្សា។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងសមាជិកដទៃទៀតនៃក្រុមប្រឹក្សានឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈ កំណត់ភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីអនុវត្តន៍ផែនការសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់ហ្គាហ្សា ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ២៨៣០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។
ការអញ្ជើញចូលរួមរបស់អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម បានបង្ហាញពីការគាំទ្រ និងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចរបស់វៀតណាមដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ នេះក៏ជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាអន្តរជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ៕