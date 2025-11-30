ព័ត៌មាន
ឡាវអះអាងថា ប្រទេសមិត្តភក្តិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានា បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ដំណើរការ ៥០ឆ្នាំ នៃការអភិវឌ្ឍ
អញ្ជើញថ្លែងក្នុងពិធី អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត បានមានប្រសាសន៍ថា ក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ ស្ថានភាពតំបន់ និងពិភពលោកមានបម្រែបម្រួលដ៏ស្មុគស្មាញ និងមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន ជះឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសជាច្រើន រួមទាំងប្រទេសឡាវផងដែរ។ ក្នុងបរិបទនោះ រដ្ឋាភិបាលឡាវបានផ្តោតលើការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លើកកម្ពស់ចំណុចខ្លាំងដែលមានស្រាប់ កែសម្រួលគោលនយោបាយ ច្បាប់ និងរៀបចំឡើងវិញក្បាលម៉ាស៊ីនដឹក នាំពីមជ្ឈិមដល់មូលដ្ឋាន និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ។
ជាពិសេស ឡាវបានក្លាយជាដៃគូសន្ទនារបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ និងបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត (ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា អនុសញ្ញាហាណូយ) នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងហាណូយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ប្រទេសឡាវក៏បានបន្តធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន ស្របតាមចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន។ ពីប្រទេសដែលគ្មានឆ្នេរសមុទ្រ ប្រទេសឡាវកំពុងក្លាយជាប្រទេសដែលមានការតភ្ជាប់គ្នានៅក្នុងតំបន់តាមផ្លូវគោក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវអាកាសបន្តិចម្តងៗ។ ថ្នាក់ដឹកនាំឡាវរូបនេះបានបញ្ជាក់ថា សមិទ្ធផលទាំងនេះមានការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ពីប្រទេសជាមិត្តភក្តិ និងអង្គការអន្តរជាតិ ហើយតាងនាមបក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនឡាវ បានសម្តែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រដ៏មានតម្លៃ និងមានប្រសិទ្ធភាពពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលកន្លងមក៕