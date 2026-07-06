Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនវៀតណាមដែលបានពលីជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជា

អង្គភាពនេះបានដោះស្រាយព័ត៌មានចំនួន ៦០ អំពីយុទ្ធជនពលីនិងផ្នូររបស់ពួកគេនៅក្នុងឃុំចំនួន ២២ ចំណុះស្រុកចំនួន ៩ នៃខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់; រៀបចំការពិនិត្យនិងស្វែងរកនៅទីតាំងជាង ៨៥ កន្លែង ហើយប្រមូលបានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ៤៧ ឈុត។

រូបថតឧទាហរណ៍។ រូបថត៖ VNA

កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំលេខ ៥១៥ នៃខេត្តដុងថាប បានរៀបចំពិធីទទួលក្រុម K91 នៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត ដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវភារកិច្ចស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជា។

អង្គភាពនេះបានដោះស្រាយព័ត៌មានចំនួន ៦០ អំពីយុទ្ធជនពលីនិងផ្នូររបស់ពួកគេនៅក្នុងឃុំចំនួន ២២ ចំណុះស្រុកចំនួន ៩ នៃខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់; រៀបចំការពិនិត្យនិងស្វែងរកនៅទីតាំងជាង ៨៥ កន្លែង ហើយប្រមូលបានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ៤៧ ឈុត។ តាមនោះ បង្កើនចំនួនអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីសរុបដែលប្រមូលបានក្នុងដំណាក់កាលរដូវប្រាំងឆ្នាំ ២០២៥-២០២៦ ឡើងដល់ ៦៨ ឈុត។

ការងារស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី គឺជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់ពិសេស ព្រមទាំងជាការទទួលខុសត្រូវ មនោសញ្ចេតនា និងកាតព្វកិច្ចសីលធម៌ដ៏ពិសិដ្ឋរបស់បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូល ចំពោះកុលបុត្រកុលធីតាឆ្នើមៗរបស់ប្រទេសជាតិ ដែលបានពលីជីវិតយ៉ាងអង់អាចក្លាហាន ដើម្បីឯករាជ្យ និងសេរីភាពរបស់មាតុភូមិ ក៏ដូចកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាផងដែរ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ការប្រឡងប្រណាំងត្រូវតែ​កើតចេញពី ដង្ហើមនៃជីវិត ដោយយកលទ្ធផលជារង្វាស់

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង៖ ការប្រឡងប្រណាំងត្រូវតែ​កើតចេញពី «ដង្ហើមនៃជីវិត» ដោយយកលទ្ធផលជារង្វាស់

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៦ ​ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល (ហាណូយ) លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា​ប្រឡងប្រណាំង និងកោត​សរសើរ​មជ្ឈិម បានដឹកនាំសម័យប្រជុំលើកទីពីរ ដើម្បីបូកសរុបការងារប្រឡងប្រណាំងនិងកោត​​សរសើរសម្រាប់រយៈពេល​៦ខែដើមឆ្នាំ ២០២៦ និងអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់រយៈពេល ៦ ខែចុងឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top