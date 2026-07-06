ព័ត៌មាន
ស្វែងរកនិងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនវៀតណាមដែលបានពលីជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការដឹកនាំលេខ ៥១៥ នៃខេត្តដុងថាប បានរៀបចំពិធីទទួលក្រុម K91 នៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត ដែលបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវភារកិច្ចស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកជំនាញការវៀតណាម ដែលបានពលីជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជា។
អង្គភាពនេះបានដោះស្រាយព័ត៌មានចំនួន ៦០ អំពីយុទ្ធជនពលីនិងផ្នូររបស់ពួកគេនៅក្នុងឃុំចំនួន ២២ ចំណុះស្រុកចំនួន ៩ នៃខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់; រៀបចំការពិនិត្យនិងស្វែងរកនៅទីតាំងជាង ៨៥ កន្លែង ហើយប្រមូលបានអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីចំនួន ៤៧ ឈុត។ តាមនោះ បង្កើនចំនួនអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីសរុបដែលប្រមូលបានក្នុងដំណាក់កាលរដូវប្រាំងឆ្នាំ ២០២៥-២០២៦ ឡើងដល់ ៦៨ ឈុត។
ការងារស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី គឺជាភារកិច្ចនយោបាយដ៏សំខាន់ពិសេស ព្រមទាំងជាការទទួលខុសត្រូវ មនោសញ្ចេតនា និងកាតព្វកិច្ចសីលធម៌ដ៏ពិសិដ្ឋរបស់បក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូល ចំពោះកុលបុត្រកុលធីតាឆ្នើមៗរបស់ប្រទេសជាតិ ដែលបានពលីជីវិតយ៉ាងអង់អាចក្លាហាន ដើម្បីឯករាជ្យ និងសេរីភាពរបស់មាតុភូមិ ក៏ដូចកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាផងដែរ៕