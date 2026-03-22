ស្ថានទូតនៃប្រទេសអារ៉ាប់និងមូស្លីមប្រចាំនៅវៀតណាម រៀបចំពិធីបុណ្យ Eid al-Fitr
ពិធីបុណ្យ Eid
al-Fitr ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាពិធីបញ្ជប់តមអាហារ
គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ប្រជាជនមូស្លីម
ដែលសម្គាល់ចុងបញ្ចប់នៃខែរ៉ាម៉ាដាន (រយៈពេលដែលប្រជាជនមូស្លីមអនុវត្តការតមអាហារ
ការអធិស្ឋាន និងខិតខំកែលម្អខ្លួនឯងទាំងខាងវិញ្ញាណ និងសីលធម៌)។
បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយខែតមអាហារ និងការសញ្ជឹងគិត Eid al-Fitr តំណាងឱ្យការជួបជុំគ្នា
ការអភ័យទោស និងការចែករំលែក ខណៈដែលក្រុមគ្រួសារជួបជុំគ្នា ផ្លាស់ប្តូរអំណោយ
និងរីករាយជាមួយអាហារប្រពៃណីជាមួយគ្នា។
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ស្ថានទូតនានាបានបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសនៃទំនៀមទម្លាប់ និងម្ហូបអាហារប្រពៃណីរបស់ប្រទេសខ្លួន ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក Eid al-Fitr។ លំហរនេះបានបង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើកជាមួយនឹងស្តង់តាំងពិព័រណ៍វប្បធម៌ ដែលអ្នកចូលរួមអាចរីករាយជាមួយម្ហូបពិសេសៗ រៀនអំពីអក្សរផ្ចង់អារ៉ាប់ ឬបទពិសោធន៍គូរគំនូរហេនណា។ មានសកម្មភាពជួបប្រាស្រ័យជាច្រើនដូចជាការសម្តែងសិល្បៈ ការសម្តែងសៀក ការសម្តែងវេទមន្ត និងល្បែងសម្រាប់កុមារ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ភ្ញៀវមិនត្រឹមតែសម្របខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសបុណ្យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានឱកាសស្វែងយល់ពីជម្រៅនៃវប្បធម៌អារ៉ាប់ និងអ៊ីស្លាមផងដែរ៕