Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ស្ថានទូតនៃប្រទេសអារ៉ាប់និងមូស្លីមប្រចាំនៅវៀតណាម រៀបចំពិធីបុណ្យ Eid al-Fitr

នាយប់ថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ ស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានសហការជាមួយស្ថានទូតនៃប្រទេសអារ៉ាប់ និងមូស្លីមមួយចំនួនប្រចាំនៅវៀតណាម (ដូចជា គុយវ៉ែត លីប៊ី ប៉ាគីស្ថាន ឥណ្ឌូនេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី…) ដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យ Eid al-Fitr។

ពិធីបុណ្យ Eid al-Fitr ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាពិធីបញ្ជប់តមអាហារ គឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ប្រជាជនមូស្លីម ដែលសម្គាល់ចុងបញ្ចប់នៃខែរ៉ាម៉ាដាន (រយៈពេលដែលប្រជាជនមូស្លីមអនុវត្តការតមអាហារ ការអធិស្ឋាន និងខិតខំកែលម្អខ្លួនឯងទាំងខាងវិញ្ញាណ និងសីលធម៌)។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយខែតមអាហារ និងការសញ្ជឹងគិត Eid al-Fitr តំណាងឱ្យការជួបជុំគ្នា ការអភ័យទោស និងការចែករំលែក ខណៈដែលក្រុមគ្រួសារជួបជុំគ្នា ផ្លាស់ប្តូរអំណោយ និងរីករាយជាមួយអាហារប្រពៃណីជាមួយគ្នា។

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ស្ថានទូតនានាបានបង្ហាញលក្ខណៈពិសេសនៃទំនៀមទម្លាប់   និងម្ហូបអាហារប្រពៃណីរបស់ប្រទេសខ្លួន ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក Eid al-Fitr។ លំហរនេះបានបង្កើតឡើងវិញយ៉ាងរស់រវើកជាមួយនឹងស្តង់តាំងពិព័រណ៍វប្បធម៌ ដែលអ្នកចូលរួមអាចរីករាយជាមួយម្ហូបពិសេសៗ រៀនអំពីអក្សរផ្ចង់អារ៉ាប់ ឬបទពិសោធន៍គូរគំនូរហេនណា។ មានសកម្មភាពជួបប្រាស្រ័យជាច្រើនដូចជាការសម្តែងសិល្បៈ ការសម្តែងសៀក ការសម្តែងវេទមន្ត និងល្បែងសម្រាប់កុមារ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ភ្ញៀវមិនត្រឹមតែសម្របខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសបុណ្យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានឱកាសស្វែងយល់ពីជម្រៅនៃវប្បធម៌អារ៉ាប់ និងអ៊ីស្លាមផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

ប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោត៖ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតទៅបោះឆ្នោតគឺខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីមុនមក

នារសៀលថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្តីពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត និងបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក សមាជិកាជាប់ឆ្នោតសម្រាប់រដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៦។
