ព័ត៌មាន

ស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម ហាជី ហាសាណាល់ បូលគីយ៉ាហ៍ បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម ហាជី ហាសាណាល់ បូលគីយ៉ាហ៍ បានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយ ដោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅ វៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង។

ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង និងស្តេចស៊ុលតង់ ហាជី ហាសាណាល់ បូលគីយ៉ាហ៍ (រូបថត៖ VNA)

ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម ស្តេចស៊ុលតង់ ហាជី ហាសាណាល់ បូលគីយ៉ាហ៍ បានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង, ជួបជាមួយអគ្គលេខាបក្ស  លោកតូ ឡឹម និងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម  មិញជីញ និងប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន។ នៅក្នុងបណ្តាជំនួប ការសន្ទនា និងកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាពង្រឹងទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយ លើកកម្ពស់និងសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ បង្កើនការតភ្ជាប់ គាំទ្រដល់អាជីវកម្មក្នុងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន និងស្វែងរកដៃគូ ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសក្តានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតដូចជា កសិកម្ម នេសាទ ហាឡាល់ វប្បធម៌ ទេសចរណ៍ និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន...។

ក្នុងឱកាសនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងវៀតណាម និងប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹម ដោយបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើគ្រប់វិស័យ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ នៅរដ្ឋធានីវៀងច័ន្ទ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋឡាវ ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត បានធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់រវាងបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ។
