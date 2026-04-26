សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរក្សាបាននូវសន្ទុះកំណើនដ៏ខ្លាំងក្លា
កំណើនត្រូវបានពង្រឹងដោយវិស័យផលិតកម្មដែលផ្តោតលើការនាំចេញដ៏រឹងមាំ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសប្រកបដោយចីរភាព (FDI) និងតម្រូវការក្នុងស្រុកដែលមានស្ថេរភាព។ នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់ការិយាល័យស្រាវជ្រាវម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន+៣ (ដែលមានអាស៊ាន ចិន ជប៉ុន និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលហៅកាត់ថា AMRO) នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាម។
យោងតាមការវិភាគរបស់ AMRO កំណើនរបស់វៀតណាមត្រូវបានពង្រឹងដោយវិស័យផលិតកម្មដែលផ្តោតលើការនាំចេញដ៏រឹងមាំ ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសប្រកបដោយចីរភាព (FDI) និងតម្រូវការក្នុងស្រុកដែលមានស្ថេរភាព។ លោក Anthony Tan ប្រធានសេដ្ឋវិទូនៅ AMRO ព្យាករណ៍ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមនឹងមានប្រហែល ៧,២% ក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦-២០២៧។ AMRO វាយតម្លៃថា អតិផរណារបស់វៀតណាមនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់ពេលនេះ ដោយស្ថិតនៅក្រោមកម្រិតប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាល ៤,៥%។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ បានជំរុញឱ្យតម្លៃថាមពលសកលកើនឡើង ដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅដើមខែមីនា។ តម្លៃថាមពលខ្ពស់យូរអង្វែងអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយបង្កើនសម្ពាធអតិផរណា និងកាត់បន្ថយតម្រូវការក្នុងស្រុក៕