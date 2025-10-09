ព័ត៌មាន
សេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋធានីហាណូយបន្តសន្ទុះកំណើនជាវិជ្ជមាន
កំពង់ផែ My Thuy ដែលជាច្រកតភ្ជាប់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងកើត-ខាងលិច និងសមុទ្រខាងកើត។ រូបថត៖ VNP
“ឆ្នាំនេះ គិតត្រឹមដំណាច់ខែកញ្ញា ទីក្រុងហាណូយសម្រេចបានកំណើន ៧,៩២%; ចំណូលថវិកាសម្រេចបានជាង ៥៣០ ទ្រីលានដុង លើសពី ១០៣% និងកើនឡើងជិត ៤០% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ទីក្រុងហាណូយអាចសម្រេចបាន កំណើនជាង ៨% នៅឆ្នាំនេះ។ ដូច្នេះ គិតជាមធ្យមក្នុងដំណាក់កាល ២០២០-២០២៥ ទីក្រុងហាណូយសម្រេចបាន ៦,៥៧% ខ្ពស់ជាងប្រទេសទាំងមូល ១,១%”។
ទាក់ទិននឹងការទាក់ទាញការវិនិយោគ ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែកន្លងមក ទីក្រុងបាន ទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ជិត ៣,៩ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ២,៩ ដងបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ តាមនោះ បន្តបញ្ជាក់ ពីឋានៈជាគោលដៅទាក់ទាញ និងជាជម្រកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់លំហូរ មូលធនអន្តរជាតិ។
សកម្មភាពនាំចេញ-នាំចូលរបស់ទីក្រុងហាណូយនៅតែរក្សាបាននូវសន្ទុះ កំណើនរឹងមាំ ដោយបានអះអាងនូវតួនាទីជាសសរស្តម្ភមួយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច រួមចំណែកដល់ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។ ទំហំការនាំចេញសរុបក្នុងរយៈពេល៩ខែដើមឆ្នាំនេះសម្រេចបាន៥០ពាន់លានដុល្លារ កើន១៣,៧%។ ក្នុងរយៈពេល៩ខែកន្លងមក ភ្ញៀវទេសចរមកទីក្រុងហាណូយមានចំនួន ៥,៥លាននាក់ កើនឡើងជាង ២២% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
យោងតាមស្ថិតិទីក្រុងហាណូយ សកម្មភាពផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនៅទីក្រុង ហាណូយបានកើនឡើងជាវិជ្ជមាន។ សន្ទស្សន៍ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម (IIP) ក្នុងត្រីមាសទីបីគឺខ្ពស់ជាងត្រីមាសមុន និងខ្ពស់ជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន៕