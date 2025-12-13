ព័ត៌មាន
សុក្រិតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមុខរបរនេសាទ៖ តំណតភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ IUU
លោក ង្វៀន ក្វាង ទួន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជលផលត្រួតពិនិត្យនេសាទ នៃក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថាន បានឲ្យដឹងថា៖ “ការបង្ហើយការងារជួសជួលកំពង់ផែនេសាទ ជាមួយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបច្ចេកវិទ្យាប្រកបដោយសមកាលកម្ម នឹងក្លាយជាតំណភ្ជាប់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ត្រួតពិនិត្យ IUU រួមចំណែកលើកកម្ពស់លក្ខណៈតម្លាភាព និងការតាមដានប្រភពដើមផលិតផល បំពេញតាមអនុសាសន៍របស់ EC និងឆ្ពោះទៅរកការលុបបំបាត់កាតលឿង IUU”។
នៅខេត្ត ក្វាង ងាយ ការវិនិយោគ និងការប្រកាសបើកកំពង់ផែនេសាទថ្មី កំពុងបំពេញតាមតម្រូវការសម្រាប់ការតាមដាន និងការត្រួតពិនិត្យនាវានេសាទ តាមអនុសាសន៍របស់ EC។ លោក ង្វៀន ថាញ់ ហៀន អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងកំពង់ផែនេសាទខេត្តក្វាងង៉ាយ បានឲ្យដឹងថា មូលដ្ឋានធានាថា នាវានេសាទទាំង ១០០% ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យទៅ VNFishbase គ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវក្រុមនាវាដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការនេសាទ និងអនុវត្តការតាមដានតាមរយៈប្រព័ន្ធកម្មវិធីតាមដានអាហារសមុទ្រអេឡិចត្រូនិក (eCDT)។ ទាំងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ៗសម្រាប់តម្លាភាពខ្សែសង្វាក់នេសាទ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ នៅទីក្រុងដាណាង កំពង់ផែនេសាទថូក្វាង ក្នុងសង្កាត់ សឺនត្រា ទើបដំឡើងទៅជាកំពង់ផែស្តង់ដារថ្នាក់ទី ១ (កំពង់ផែដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើប ទ្រង់ទ្រាយធំ បម្រើគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេសទាំងមូល ឬតំបន់អន្តរតំបន់)។ កំពង់ផែនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ IUU ក្នុងតំបន់ ជាកន្លែងដែលអនុវត្តការគ្រប់គ្រងលើការចូល និងចេញរបស់នាវានេសាទ ត្រួតពិនិត្យបរិមាណចាប់បាននិងផ្ទៀងផ្ទាត់ និងបញ្ជាក់ប្រភពដើមនៃអាហារសមុទ្រសម្រាប់តំបន់ទាំងមូល៕