សាររបស់លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនៃសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន

ក្នុងសារទូរលេខ លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានសម្តែងការចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនលើការបាត់បង់ និងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជម្លោះក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមក បណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវស្លាប់និងរងរបួស ព្រមទាំងបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា។
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង

ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនៃសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (២៩ វិច្ឆិកា) លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានអញ្ជើញផ្ញើសារទូរលេខទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក អាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូតេរ៉េស  (Antonio Guterres) ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកស្រី លោកស្រី អាណាលេណា ប៊ែរបុក (Annalena Baerbock) ប្រធានគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអនុវត្តសិទ្ធិមិនអាចរំលោភបំពាន (អភ័យឯកសិទ្ធិ) របស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន លោក កូលី សេក (Coly Seck) និងប្រធានាធិបតីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន លោក ម៉ាមូដ អាបាស (Mahmoud Abbas)។

លោកប្រធានរដ្ឋបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំ និងសាមគ្គីភាពរបស់រដ្ឋ និងប្រជាជនវៀតណាមជាមួយប៉ាឡេស្ទីន ក្នុងការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យ និងសេរីភាព ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតែស្មុគស្មាញ ជាមួយនឹងហានិភ័យដែលអាចកើតមាន ហើយនៅពេលដែលបទឈប់បាញ់ទើបតែត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ៖ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភស្តុភារកម្ម បៃតង ឌីជីថល ឆ្លាតវៃ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ៖ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភស្តុភារកម្ម "បៃតង" "ឌីជីថល" "ឆ្លាតវៃ"

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងដាណាំង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាភស្តុភារកម្មវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៥ ក្រោមប្រធានបទ "ភស្តុភារកម្មវៀតណាម - ស្ទុះឈានចូលយុគសម័យថ្មី" លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មីញជីញ មានបំណងចង់ឲ្យសហគមន៍អាជីវកម្មភស្តុភារកម្មនឹងបន្តច្នៃប្រឌិតអភិបាលកិច្ច តភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតី "ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង នវានុវត្តន៍ ច្នៃប្រឌិត សាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ" ដើម្បីឆ្ពោះឈានដល់តំបន់ និងពិភពលោក។ វេទិកានេះ ដោយមានអ្នកចូលរួមពីប្រតិភូទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាង ៥០០នាក់។
