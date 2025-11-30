ព័ត៌មាន
សាររបស់លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនៃសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន
ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនៃសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
(២៩ វិច្ឆិកា) លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង
បានអញ្ជើញផ្ញើសារទូរលេខទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក អាន់តូនីញ៉ូ
ហ្គូតេរ៉េស (Antonio Guterres) ប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកស្រី លោកស្រី អាណាលេណា ប៊ែរបុក (Annalena Baerbock) ប្រធានគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការអនុវត្តសិទ្ធិមិនអាចរំលោភបំពាន
(អភ័យឯកសិទ្ធិ) របស់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីន លោក កូលី សេក (Coly Seck) និងប្រធានាធិបតីរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន លោក ម៉ាមូដ អាបាស (Mahmoud Abbas)។
ក្នុងសារទូរលេខ
លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានសម្តែងការចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនលើការបាត់បង់
និងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជម្លោះក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមក
បណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវស្លាប់និងរងរបួស
ព្រមទាំងបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា។
លោកប្រធានរដ្ឋបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្រយ៉ាងមុតមាំ និងសាមគ្គីភាពរបស់រដ្ឋ
និងប្រជាជនវៀតណាមជាមួយប៉ាឡេស្ទីន ក្នុងការតស៊ូដើម្បីឯករាជ្យ និងសេរីភាព
ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតែស្មុគស្មាញ ជាមួយនឹងហានិភ័យដែលអាចកើតមាន
ហើយនៅពេលដែលបទឈប់បាញ់ទើបតែត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥៕