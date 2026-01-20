Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិរួមដំណើរជាមួយមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតជាតិ (នៃទីក្រុងហាណូយ) ដោយមានការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាង ៦០០ នាក់។
អ្នកយកព័ត៌មាន បំពេញការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មាននៃមហាសន្និបាត (រូបថត៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម)

នៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ឧឡារិកនៃមហាសន្និបាត ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន និងអ្នកសារព័ត៌មានបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវកិត្តិយស មោទនភាព និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ក្នុងការផ្សាយព័ត៌មាន និងរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់នេះរបស់ប្រទេសវៀតណាម ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ កោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរៀបចំ និងការយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកយកព័ត៌មានអន្តរជាតិ របស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំ។

“សម្រាប់ខ្ញុំ នេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យមួយ។ នេះជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំមានវត្តមាននៅប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ ក្នុងចំណោមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកឡាទីន ខ្ញុំជឿថា Granma ប្រហែលជាកាសែតតែមួយគត់ដែលមានវត្តមាននៅទីក្រុងហាណូយនៅពេលនេះ។ ដូច្នេះ នេះក៏ជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយផងដែរ ក្នុងការនាំយកការឆ្លងបទពិសោធន៍អំពីមហាសន្និបាតនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ទៅកាន់សាធារណជនគុយបា និងមិត្តអ្នកអានរបស់ Granma ទាំងអស់និយាយដោយឡែក ពីព្រោះប្រទេសយើងទាំងពីរមានសតិអារម្មណ៍ និងផលប្រយោជន៍ជាតិរួម”។

“យើងខ្ញុំតំណាងឱ្យក្រុមសារព័ត៌មានឡាវ ជាពិសេសកាសែត ប្រជាជន និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឡាវផ្សេងទៀតនៅទីនេះ ដើម្បីរាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ ខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួម រាយការណ៍អំពីមហាសន្និបាតនេះ។ សកម្មភាពទទួលភ្ញៀវ និងប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់សារព័ត៌មានមានភាពងាយស្រួលបំផុត។ ហើយក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានសម្រួលដល់យើងខ្ញុំក្នុងការប្រមូល និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់ប្រជាជនឡាវ”។

វត្តមាន និងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះ បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីការរីកសាយភាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ និងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅរបស់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិចំពោះរាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ ដែលកំណត់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់វៀតណាម៕ 

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

