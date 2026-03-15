សារព័ត៌មានអន្តរជាតិចុះផ្សាយយ៉ាងច្រើនអំពី “ទិវាបុណ្យទូទាំងប្រទេស” របស់វៀតណាម
គេហទំព័ររបស់ទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិន (CCTV) បានរាយការណ៍នាថ្ងៃទី១៥ ខែមីនាថា អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសវៀតណាមបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦។ ការបោះឆ្នោតនេះគឺសំដៅជ្រើសរើសសមាជិកសភា ចំនួន ៥០០នាក់ ក្នុងចំណោមបេក្ខជនសរុបចំនួន៨៦៤នាក់។ ក្រៅពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភា អ្នកបោះឆ្នោតក៏បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិ ៥ ឆ្នាំខាងមុខផងដែរ។
ស្ថានីយ៍ Sputnik (រុស្ស៊ី) បានរាយការណ៍ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំង ចំពោះការពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសម្រាប់អាណត្តិថ្មី និងជំរុញកំណែទម្រង់ការរៀបចំ ក៏ដូចជាការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសកម្មភាពបោះឆ្នោត តាមនោះរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ គេហទំព័រ nikkei.com (ជប៉ុន) បានវាយតម្លៃថា ការបោះឆ្នោតបង្ហាញពីសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ និងការចូលរួមរបស់ប្រជាជនក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់វៀតណាម។ លើសពីនេះ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិដូចជា Reuters (ចក្រភពអង់គ្លេស) AFP (បារាំង) បានរាយការណ៍អំពីទិវាបុណ្យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅវៀតណាមផងដែរ៕