ព័ត៌មាន

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះ "ទិវាបុណ្យទូទាំងប្រទេស" របស់វៀតណាម

នាថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិជាច្រើនបានរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ២០២៦-២០៣១ របស់វៀត ណាម ដោយចាត់ទុកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងក្នុងបរិបទដែលវៀតណាមបន្តជំរុញគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មី។

នៅក្នុងប្រទេសចិន ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួបានសង្កត់ធ្ងន់លើការរៀបចំ ទ្រង់ទ្រាយ និងអត្ថន័យនយោបាយនៃការបោះឆ្នោត ដោយបញ្ជាក់ថា អ្នកបោះឆ្នោតជិត ៧៩ លាននាក់ទូទាំងប្រទេសបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ចំនួន ៥០០ នាក់ ព្រមទាំងជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។

រូបថតអេក្រង់នៃអត្ថបទរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនអំពីការបោះឆ្នោតនៅវៀតណាម។ (រូបថត៖ TTXVN)

យោងតាមអត្ថបទរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិម៉ាឡេស៊ី (BERNAMA) បានឲ្យដឹងថា ការបោះឆ្នោតលើកនេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលវៀតណាមបន្តជំរុញគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងសុក្រិតប្រព័ន្ធគោលនយោបាយសម្រាប់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។ អត្ថបទនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ការបោះឆ្នោតសកលមិនត្រឹមតែជាឱកាសសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជិត ៧៩ លាននាក់ទូទាំងប្រទេស អនុវត្តន៍សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចបោះឆ្នោត ដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលដ៏ឆ្នើមនិងសក្តិសម ដើម្បីតំណាងឱ្យឆន្ទៈនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក៏ជាជំហានជាក់ស្តែងមួយក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមទៀតផង។

កាសែតជប៉ុន Nikkei Asia បានវាយតម្លៃថា ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់សំឡេងនិងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។ យោងតាមអត្ថបទនេះ ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនឹងជួយពង្រឹងការស្រុះចិត្តគំនិតសង្គម និងគាំទ្រគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ឆ្ពោះទៅរកការលើកកម្ពស់កំណើន និងគុណភាពជីវភាពរបស់ប្រជាជន។

ស្ថានីយ៍ Sputnik (រុស្ស៊ី) ទូរទស្សន៍មជ្ឈិមចិន (CCTV) ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានគុយបា Prensa Latina និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានលោកខាងលិចនានា ក៏បានរាយការណ៍អំពីទិវាបុណ្យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ របស់វៀតណាមផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

លោកអគ្គលេបក្ស តូ ឡឹម៖ ទីក្រុងហៃផុងត្រូវកែលម្អគំរូកំណើន ដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទីក្រុងហៃផុង ត្រូវការកែលម្អគំរូកំណើនរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។
