សារទូរលេខ លិខិតនិងសារអបអរសាទរជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗ របស់វៀតណាម
អគ្គលេខាលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម ស្បថចូលកាន់តំណែង (រូបថត៖ VNA)
លោកស្រី Delcy Rodriguez ប្រធានាធិបតីស្តីទីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា បានអបអរសាទរលោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម ដែលរដ្ឋសភាជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ដោយបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវជំនឿថា ប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តរួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខ ដើម្បីសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន និងសម្រាប់ការកសាងពិភពលោកដ៏យុត្តិធម៌ ពហុប៉ូល និងពហុមជ្ឈមណ្ឌល។
គណបក្សកុម្មុយនិស្តអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានអបអរសាទរអគ្គលេខាបក្ស លោកតូ ឡឹម ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានរដ្ឋ ហើយជឿជាក់ថា ក្នុងឋានៈជាប្រធានរដ្ឋ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋតូ ឡឹម នឹងចូលរួមចំណែកបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃរបស់លោក ដើម្បីជំរុញបុព្វហេតុរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមទាំងមូល។
ប្រធានាធិបតីអង់ហ្គោឡា លោក João Manuel Gonçalves Lourenço ព្រះមហាក្សត្រ Carl XVI នៃប្រទេសស៊ុយអែត និងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការកណ្តាលនៃគណបក្សកុម្មុយនិស្តស្វីស លោក Massimiliano Ay បានផ្ញើសារអបអរសាទរ និងលិខិតជូនចំពោះអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោកតូ ឡឹមផងដែរ។
ស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រទេសប្រ៊ុយណេ លោក Haji Hassanal Bolkiah បានអបអរសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី។ ស្តេចស៊ុលតង់នៃប្រ៊ុយណេ បានសម្តែងបំណងប្រាថ្នាចង់បន្តរួមជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលើកម្រិតទ្វេភាគី ក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងចំណោមដៃគូអាស៊ាន។
នាយករដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក Mikhail Mishustin បានអបអរសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង។ ដោយជឿជាក់ថា ក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាល លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងស្មារតីនៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាម និងរុស្ស៊ី។ ប្រធានសភាឌូម៉ាជាតិនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោក Vyacheslav Volodin និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី លោកស្រី Valentina Matviyenko ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រជប៉ុន លោក Mori Eisuke និងប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រកាហ្សាក់ស្ថាន លោក Yerlan Koshanov បានអបអរសាទរលោក ត្រឹនថាញ់មិន ប្រធានរដ្ឋសភា ចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឡើងវិញជាប្រធានរដ្ឋសភា៕