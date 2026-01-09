Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សាងសង់ផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយ៖ អំណោយដ៏មានអត្ថន័យនៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតបក្សរបស់អង្គទ័ពកងកម្លាំងពិសេស

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែមករា អបអរសាទរមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស អង្គទ័ពកងកម្លាំងពិសេស បានសម្របសម្រួលជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តដាក់ឡាក់ រៀបចំពិធីបើកសម្ពោធ និងប្រគល់ផ្ទះដល់គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងឃុំហ័រ ធីញ ខេត្តដាក់ឡាក់ ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌអនុវត្តន៍ "យុទ្ធនាការ ក្វាងទ្រុង” ដោយសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះក្នុងល្បឿនរហ័សបំផុត សម្រាប់ប្រជាជននៅភាគកណ្តាលវៀតណាម។

ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គទ័ពកងកម្លាំងពិសេសប្រគល់អំណោយដល់គ្រួសារចំនួន ១៨ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។ រូបថត៖ Van Phu

អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ វរសេនីយ៍ឯក ហ័ង ង៉ុក ថាញ់   អនុប្រធានស្នងការនយោបាយនៃកងកម្លាំងពិសេសបានអះអាងថា៖ “យើងសង្ឃឹមថា ប្រជាជននឹងប្រើប្រាស់ផ្ទះដែលទើបសាងសង់ថ្មីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីរក្សាសន្តិភាព និងជីវភាពកាន់តែធូធារជាង។ កងកម្លាំងពិសេសនឹងបន្តរួមដំណើរ ជាមួយអាជ្ញាធរនិងប្រជាជនមូលដ្ឋាន ដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីបំពេញប្រកបដោយជោគជ័យរាល់ភារកិច្ចទាំងអស់  រួមចំណែកដល់ការពង្រឹងទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជន និងកសាងខេត្ត ដាក់ឡាក់ ឱ្យមានការអភិវឌ្ឍ និងរីកចម្រើនជាង”។

វរសេនីយ៍ឯក ហ័ង ង៉ុក ថាញ់ អនុប្រធានស្នងការនយោបាយនៃកងកម្លាំងពិសេសថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ។ រូបថត៖ Van Phu

បន្ទាប់ពីការសាងសង់ជាងមួយខែ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមករា កងកម្លាំងពិសេសបានបង្ហើយការសាងសង់ផ្ទះទាំង ១៨ ខ្នង ហើយបានប្រគល់ជូនគ្រួសារនានានៅក្នុងឃុំហ័រធីញ មុនកាលកំណត់ ៦ ថ្ងៃ។  

ទស្សនាផ្ទះថ្មីរបស់គ្រួសារលោក ដាវ បៃ ដែលសាងសង់ដោយកងកម្លាំងពិសេសនៅភូមិ ភូផុង ឃុំហ័រធីញ ខេត្តដាក់ឡាក់។ រូបថត៖ Van Phu

អនុវត្តន៍ “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំផុសឡើង កាលពីដើមខែធ្នូ កងកម្លាំងពិសេសបានបង្ហើយលើសពីគោលដៅដែលបានគ្រោងទុក ដោយអនុវត្តការសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះចំនួន ៤៨ ខ្នងនៅក្នុងខេត្តចំនួនពីរគឺខេត្តដាក់ឡាក់ និងខេត្តខាញ់ហ័រ។ ការបង្ហើយ និងប្រគល់ផ្ទះជូនប្រជាជនទាន់ពេលវេលា បង្ហាញពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវ សាមគ្គីភាពរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជន ក៏ដូចជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អង្គទ័ពនៃកងកម្លាំងពិសេសក្នុងការអនុវត្ត “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” ផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

