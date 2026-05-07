ព័ត៌មាន

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ជម្លោះអាចនឹងបញ្ចប់ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ព្រម​ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀង

នៅថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានប្រកាសថា ជម្លោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក អ៊ីស្រាអែល និងអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ប្រសិនបើទីក្រុងតេអេរ៉ង់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាន​ដាក់​ចេញ ក្នុង​បរិបទដែលប្រភព​​ព័ត៌មានជា​ច្រើន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ភាគីទាំងពីរជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបឋមដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះ។
ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ដូណាល ត្រាំ។ (រូបថត៖ AP/Alex Brandon)

នៅលើ​បណ្តាញ​សង្គម Truth Social នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានឲ្យ​ដឹងថា ប្រតិបត្តិការយោធា ដែលមានរហស្សនាមថា "Rage" អាច​នឹងបញ្ចប់ ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់បំពេញតាមការសន្យាដែល​សម្រេចបានជាមួយ​អាមេរិក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក ត្រាំ ក៏បានព្រមានថា ប្រសិនបើទីក្រុងតេអេរ៉ង់បដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ការវាយប្រហារយោធានឹងបន្ត ដោយ​​ទ្រង់ទ្រាយកាន់តែខ្លាំងឡើង​។

សេចក្តី​ប្រកាសរបស់លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានធ្វើឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវ "គម្រោងសេរីភាព" សំដៅនាំ​យកកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មចេញពីច្រកសមុទ្រ Hormuz ខណៈពេលដែលកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបចុងក្រោយពីទីក្រុងតេអេរ៉ង់ លើសំណើរបស់អាមេរិក​ក្នុងការ បញ្ឈប់ជម្លោះ អស់​រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍​កន្លងទៅ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

