Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឱ្យរុស្ស៊ីនិងចិនចូលរួមក្នុងការចរចាថ្មីស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ នុយក្លេអ៊ែរ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោក Marco Rubio នាថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ បានអំពាវនាវឱ្យរុស្ស៊ី និងចិនចូលរួមក្នុងការចរចាពហុភាគីស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់ជាផ្លូវការនៃសន្ធិសញ្ញា New START។

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោក Marco Rubio។ រូបថត៖ REUTERS/Kevin Mohatt

យោងតាមលោក Rubio ស្ថានភាពសន្តិសុខពិភពលោក បច្ចុប្បន្នទាមទារឱ្យមានក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងអាវុធថ្មីមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលថា សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខមិនត្រឹមតែរុស្ស៊ីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងប្រទេសចិន ក្នុងនាមជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដោយមានឥទ្ធិពលស្មើគ្នាទៀតផង។

លោក Rubio បានបញ្ជាក់ថា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ម្តងហើយម្តងទៀតអំពីជំហររបស់លោកថា ក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងអាវុធណាមួយនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២១ ត្រូវតែរួមបញ្ចូលទាំងរុស្ស៊ី និងចិន។ ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពាវនាវឱ្យមានការសន្ទនាពហុភាគីស្តីពីស្ថិរភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយផ្អែកលើសមភាព តម្លាភាព និងយន្តការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ ខណៈពេលដែលជំរុញការចរចា ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាកម្លាំងកំញើញនុយក្លេអ៊ែរដ៏ខ្លាំងក្លា និងទំនើប ព្រមទាំងបន្តតាមរកគោលដៅរយៈពេលវែងនោះគឺការកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរសកលផងដែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ធ្វើជាសហអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំបក្សទាំងបីរបស់វៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ធ្វើជាសហអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំបក្សទាំងបីរបស់វៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ

នារសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភៈ នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម រួមជាមួយប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងអគ្គលេខាបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ លោក ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត បានធ្វើជាសហអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំបក្សទាំងបីរបស់វៀតណាម កម្ពុជា និងឡាវ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top