ព័ត៌មាន

សហរដ្ឋអាមេរិកពន្យារបទឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់

កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក ដូណាល់ ត្រាំ បានប្រកាសពីការពន្យារបទឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់ ដែលគ្រោងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ដោយមូលហេតុថា រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេអេរ៉ង់ កំពុង “បែងចែកគ្នា” ហើយមិនទាន់កំណត់បានជំហរឯកភាពក្នុងការចរចាសន្តិភាពនៅឡើយទេ។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស លោកប្រធានាធិបតី ត្រាំ បាននិយាយថា បទឈប់បាញ់នឹងបន្តមានសុពលភាព រហូតដល់ពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំ និងតំណាងអ៊ីរ៉ង់បង្ហាញ "សំណើឯកភាពមួយ" ដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែល។ តាមនោះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាកងទ័ពឱ្យបន្តរក្សាការបិទខ្ទប់កំពង់ផែនានារបស់អ៊ីរ៉ង់។

ការសម្រេចចិត្តពន្យារបទឈប់បាញ់ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាច្រើន។ អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក JD Vance ត្រូវផ្អាកដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ដើម្បីចូលរួមក្នុងការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់។ ភាគីសម្របសម្រួលក្នុងតំបន់ដឹកនាំដោយប៉ាគីស្ថានកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលទីក្រុងតេអេរ៉ង់ឱ្យចូលរួមក្នុងតុចរចា ខណៈពេលដែលទាំងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងទីក្រុងតេអេរ៉ង់មិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការលុបចោលការពិភាក្សានៅឡើយទេ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងវៀតណាមនិងទួរគី

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងវៀតណាមនិងទួរគី

លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿងថាំង (Nguyen Truong Thang) អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវៀតណាម បានជួបសវនាការជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទួរគី លោក មូសា ហេបេត (Musa Heybet)។
