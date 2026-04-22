ព័ត៌មាន
សហរដ្ឋអាមេរិកពន្យារបទឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស លោកប្រធានាធិបតី ត្រាំ បាននិយាយថា បទឈប់បាញ់នឹងបន្តមានសុពលភាព រហូតដល់ពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំ និងតំណាងអ៊ីរ៉ង់បង្ហាញ "សំណើឯកភាពមួយ" ដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែល។ តាមនោះ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាកងទ័ពឱ្យបន្តរក្សាការបិទខ្ទប់កំពង់ផែនានារបស់អ៊ីរ៉ង់។
ការសម្រេចចិត្តពន្យារបទឈប់បាញ់ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកជាច្រើន។ អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក JD Vance ត្រូវផ្អាកដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន នៅថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ដើម្បីចូលរួមក្នុងការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់។ ភាគីសម្របសម្រួលក្នុងតំបន់ដឹកនាំដោយប៉ាគីស្ថានកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលទីក្រុងតេអេរ៉ង់ឱ្យចូលរួមក្នុងតុចរចា ខណៈពេលដែលទាំងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន និងទីក្រុងតេអេរ៉ង់មិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការលុបចោលការពិភាក្សានៅឡើយទេ៕