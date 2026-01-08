Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដកខ្លួនចេញពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦

នាថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិមួយ ដោយដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការ ទីភ្នាក់ងារ និងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦ ក្នុងនោះ រួមទាំងអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) និងមូលនិធិប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNFPA) ដែលគូសសញ្ញាជំហានដកថយយ៉ាងខ្លាំង របស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសកល។

ប្រធានាធិបីអាមេរិក លោក ដូណាល ត្រាំ។ រូបថត៖ REUTERS

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមាន បញ្ជីនេះរួមមានអង្គការក្រៅអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន ៣៥ និងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន ៣១ ដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកថា "លែងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយ"។ ដូច្នេះ សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកការចូលរួម និងផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការទាំងនេះ បន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយលើតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនេះ រួមទាំងស្ថាប័នចំណុះអង្គការសហប្រជាជាតិ។ អង្គការទាំងនេះ ភាគច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុ ពលកម្ម និងសង្គម៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមករា សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០២៥ និងដាក់ពង្រាយភារកិច្ចឆ្នាំ២០២៦ របស់រដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្ត និងទីក្រុងទាំង៣៤។
