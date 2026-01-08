ព័ត៌មាន
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដកខ្លួនចេញពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមាន បញ្ជីនេះរួមមានអង្គការក្រៅអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន ៣៥ និងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន ៣១ ដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកថា "លែងបម្រើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយ"។ ដូច្នេះ សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្អាកការចូលរួម និងផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការទាំងនេះ បន្ទាប់ពីការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយលើតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិទាំងនេះ រួមទាំងស្ថាប័នចំណុះអង្គការសហប្រជាជាតិ។ អង្គការទាំងនេះ ភាគច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុ ពលកម្ម និងសង្គម៕