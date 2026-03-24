សហភាពអឺរ៉ុបវិនិយោគជាង ៥៦០ លានអឺរ៉ូសម្រាប់វៀតណាមលើវិស័យថាមពល ដឹកជញ្ជូន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
លើសពីនេះ សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដាក់ឱ្យដំណើរការយន្តការគាំទ្រការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយចីរភាពដែលមានតម្លៃ ៤០ លានអឺរ៉ូ សំដៅកៀងគរថវិកាជាង ១ ពាន់លានអឺរ៉ូសម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែក និងដឹកជញ្ជូនក្នុងទីក្រុងទ្រង់ទ្រាយធំ។ វេទិកានេះក៏ជាសក្ខីភាពនៃការប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរវាង EU និងសហគ្រាសវៀតណាមក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន ឡូជីស្ទិក ការថែទាំសុខភាពឌីជីថល និងឧស្សាហកម្ម ដែលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ច និងពង្រីកខ្សែសង្វាក់តម្លៃ។
ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានេះ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហូ ឌឹកផុក បានស្នើឱ្យសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើនការគាំទ្រចំពោះវៀតណាម ក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុបៃតង ការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងជំរុញការវិនិយោគដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យដូចជាថាមពលកកើតឡើងវិញ សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល បច្ចេកវិទ្យាស៊ីមីកុងដុកទ័រ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ។ លោកក៏បានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបពន្លឿនការផ្តល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប (EVIPA) តាមនោះ សុក្រឹត្យក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងកសាងទំនុកចិត្តសម្រាប់សហគ្រាសទាំងសងខាង៕