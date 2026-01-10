Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង ៧០០ លានដុល្លារសម្រាប់ស៊ីរី

ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប លោកស្រី Ursula von der Leyen បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមករាថា សហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រមាណ ៦២០ លានអឺរ៉ូ (៧២២ លានដុល្លារ) សម្រាប់ស៊ីរី ក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦ - ២០២៧ ដើម្បីឧបត្ថម្ភប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ានេះស្ថាបនាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអូសបន្លាយរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍។
ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប លោកស្រី Ursula von der Leyen។ (រូបថត៖ REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

ថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីរី Ahmed al-Sharaa នៅទីក្រុងដាម៉ាស លោកស្រី Ursula von der Leyen បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការដ៏ធំធេងសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញ និងការកសាងឡើងវិញរបស់ប្រទេសស៊ីរី។ លោកស្រីក៏បាននិយាយថា សហភាពអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថា នឹងចាប់ផ្តើមការចរចាដើម្បីស្តារកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយស៊ីរី និងបង្កើតក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូនយោបាយថ្មី រួមទាំងទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ដែលរំពឹងថា នឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ។

សូមគូសបញ្ជាក់ថា លោកស្រី Von der Leyen កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់មជ្ឈិមបូព៌ាជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប Antonio Costa។ នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរី ចាប់តាំងពីការផ្តួលរំលំមេដឹកនាំ Bashar al-Assad ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៤៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អាណិកជនវៀតណាមនៅអាមេរិកឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

អាណិកជនវៀតណាមនៅអាមេរិកឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

ក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករាខាងមុខនេះ ក្លឹបសហគ្រិន និងអ្នកស្នេហាជាតិវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ DMV (វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ម៉ារីលែន និងវើជីនៀ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក) បានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរទៅកាន់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងគណៈប្រធាននៃមហាសន្និបាត។ បេសកជនពិសេសរបស់លោក To Lam អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្ដវៀតណាម អបអរសាទរមហាសន្និបាតលើកទី១២ នៃបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top