ព័ត៌មាន

សហគ្រាសវៀតណាម និងស្វីស ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតង

នាថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ លោក Nguyen Duc Tam អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ បានទទួលជួប និងធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូសហគ្រាសស្វីស-វៀតណាម (SVEF) ដឹកនាំដោយលោក Philipp Roesler ប្រធានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចស្វីស-វៀតណាម។

អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លោក ង្វៀន ឌឹក តាម បានទទួលជួប និងធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូសហគ្រាសស្វីស-វៀតណាម នៅថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ។ រូបថត៖ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ

លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Duc Tam បានឲ្យដឹងថា ចំណុចសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រកៀងគរធនធានបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម គឺជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទ្រង់ទ្រាយធំ ជាពិសេសគោលដៅនៃការបញ្ចប់ផ្លូវល្បឿនលឿនប្រវែង ៥.០០០ គីឡូម៉ែត្រនៅឆ្នាំ ២០៣០ និងការអនុវត្តគម្រោងផ្លូវដែកល្បឿនលឿនខាងជើង-ខាងត្បូង ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុប ៧០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ទន្ទឹមនឹងនោះ វៀតណាមកំពុងសុក្រឹត្យក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅទីក្រុងហូជីមិញ និងទីក្រុងដាណាំងផងដែរ។

វៀតណាមលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រាសស្វីស វិនិយោគលើកសិកម្មបៃតង សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យធំដោយផ្អែកលើថាមពលស្អាត។

តំណាងគណៈប្រតិភូ SVEF លោក Philipp Roesler អតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ និងបច្ចុប្បន្នជាកុងស៊ុលកិត្តិយសវៀតណាមប្រចាំនៅស្វីស បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សហគ្រាសស្វីស យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការតភ្ជាប់លំហូរទុនរយៈពេលវែងទៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ហើយបានសន្យារួមដំណើរជាមួយវៀតណាមក្នុងការកសាងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់ទីផ្សារឥណទានកាបូន។ SVEF បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្តល់ប្រឹក្សាជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងរូបិយវត្ថុរវាងវៀតណាម និងកាហ្សាក់ស្ថាន

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងរូបិយវត្ថុរវាងវៀតណាម និងកាហ្សាក់ស្ថាន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននា ថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ និងគណៈប្រតិភូវៀតណាមបានជួបជាមួយលោក Timur Suleimenov ទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលកាហ្សាក់ស្ថាន។
