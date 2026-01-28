ព័ត៌មាន
សហគ្រាសជប៉ុននៅវៀតណាម ទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ
នេះគឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល
១៥ ឆ្នាំកន្លងមក ហើយក៏ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ៥
ឆ្នាំដែលអត្រានេះនៅវៀតណាមបានលើសពីកម្រិតមធ្យមនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ។
អត្រានៃសហគ្រាសរកបានប្រាក់ចំណេញ
បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។
ក្នុងរយៈពេល
១-២ ឆ្នាំខាងមុខ សហគ្រាសជប៉ុនជិត ៦០% នៅវៀតណាមបានឲ្យដឹងថា
ពួកគេនឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ដោយមានកម្លាំងចលករដែលកើតចេញពីការកើនឡើងនៃតម្រូវការទីផ្សារក្នុងស្រុក និងនាំចេញ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សហគ្រាសក៏រំពឹងថា កំណែទម្រង់នីតិវិធីរដ្ឋបាលនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀត
ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់អាជីវកម្ម។
ទាក់ទងនឹងបរិយាកាសវិនិយោគ
សហគ្រាសជប៉ុនវាយតម្លៃខ្ពស់វៀតណាមចំពោះកត្តាដូចជា ទំហំទីផ្សារ សក្តានុពលកំណើន
ថ្លៃដើមពលកម្ម និងស្ថិរភាពនយោបាយ សង្គម៕