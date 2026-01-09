Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦

នាថ្ងៃទី ៨ ខែមករា មេដឹកនាំនៃប្រទេសនានានិងអង្គការពហុភាគីជុំវិញពិភពលោកបានចេញប្រតិកម្មចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ ក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការ ទីភ្នាក់ងារ និងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦ ក្នុងនោះមានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) និងមូលនិធិប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNFPA)។
លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ។ រូបថត៖ REUTERS

លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្តែងការសោកស្តាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ការចូលរួមវិភាគទានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះទីភ្នាក់ងារភាគច្រើនទាំងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ក្រោមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។ អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិ  Stephane Dujarric បានថ្លែងថា សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នករួមចំណែកធំបំផុតចំពោះថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលស្រូបយកប្រហែល ២២%។ ប៉ុន្តែ ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចូលរួមវិភាគទានថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុន ហើយជំពាក់បំណុលប្រហែល ១,៥ ពាន់លានដុល្លារ។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយ លោក Simon Stiell លេខាធិការប្រតិបត្តិ UNFCCC បានព្រមានថា ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក ការងារនិងស្តង់ដាររស់នៅ។

ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ លោកស្រី Wopke Hoekstra ស្នងការទទួលបន្ទុកសកម្មភាពអាកាសធាតុនៃសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានហៅសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថា "គួរឱ្យសោកស្តាយ" ហើយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគាំទ្ររបស់ប្លុកចំពោះការស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុអន្តរជាតិ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ទីក្រុងហូជីមិញផ្តោតលើការលុបបំបាត់ កាតលឿង របស់ EC

ទីក្រុងហូជីមិញផ្តោតលើការលុបបំបាត់ "កាតលឿង" របស់ EC

ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងអនុវត្តរាល់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top