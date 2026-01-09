ព័ត៌មាន
សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦
លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្តែងការសោកស្តាយចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ការចូលរួមវិភាគទានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះទីភ្នាក់ងារភាគច្រើនទាំងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ក្រោមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ។ អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិ Stephane Dujarric បានថ្លែងថា សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នករួមចំណែកធំបំផុតចំពោះថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលស្រូបយកប្រហែល ២២%។ ប៉ុន្តែ ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចូលរួមវិភាគទានថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុន ហើយជំពាក់បំណុលប្រហែល ១,៥ ពាន់លានដុល្លារ។
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយ លោក Simon Stiell លេខាធិការប្រតិបត្តិ UNFCCC បានព្រមានថា ការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក ការងារនិងស្តង់ដាររស់នៅ។
ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ លោកស្រី Wopke Hoekstra ស្នងការទទួលបន្ទុកសកម្មភាពអាកាសធាតុនៃសហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានហៅសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថា "គួរឱ្យសោកស្តាយ" ហើយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការគាំទ្ររបស់ប្លុកចំពោះការស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុអន្តរជាតិ៕