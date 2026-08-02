ព័ត៌មាន
សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១៖ លើកកំពស់គុណភាពនៃសេចក្តីសម្រេចនីតិបញ្ញត្តិនីមួយៗ
លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានថ្លែងថា សន្និសីទលើកទី៣ថ្មីៗនេះ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៤ បានសម្រេចលើគោលនយោបាយសំខាន់ៗជាច្រើន ដែលមានអត្ថន័យយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹមបានស្នើថា សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម ត្រូវតែបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់។ ដូច្នេះ រដ្ឋសភាត្រូវកែលម្អគុណភាពនៃសេចក្តីសម្រេចនីតិបញ្ញត្តិនីមួយៗ ដើម្បីឱ្យច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចនីមួយៗ បន្ទាប់ពីត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់រួច ពិតជាលុបបំបាត់ឧបសគ្គ បើកទូលាយធនធាន និងបង្កើតកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។
នៅក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទី១ រដ្ឋសភានឹងពិចារណាលើខ្លឹមសារចំនួន ៣៣ ក្នុងនោះ អនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន ១៥ និងសេចក្តីសម្រេចបទដ្ឋានចំនួន ៤; ផ្តល់យោបល់លើកដំបូងលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន ៧; ពិចារណានិងសម្រេចលើការងារកម្មាភិបាលចំណុះសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន; និងសម្រេចលើបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន ៦ ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងការវិនិយោគ។
លោកប្រធានរដ្ឋសភា ជិន ថាញ់ មិន បានលើកច្បាស់ថា សម័យប្រជុំវិសាមញ្ញលើកទីមួយមានបន្ទុកការងារច្រើន ជាមួយនឹងខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើឱ្យក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ន ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការកាន់តែប្រសើរឡើង។ គោលនយោបាយសំខាន់ៗភាគច្រើនបានទទួលមតិយោបល់រួមចំណែក របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម និងការិយាល័យនយោបាយរួចហើយ។ ភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាគឺធ្វើឱ្យគោលនយោបាយទាំងនេះមានលក្ខណៈពេញលេញ រហ័ស និងត្រឹមត្រូវទៅជាច្បាប់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត៕