ព័ត៌មាន
សម័យប្រជុំលើកទី១ រដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី១៦ នឹងបើកនាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា
យោងតាមលោក ឡេ ក្វាងម៉ាញ អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា ប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា និងជាប្រធានការិយាល័យក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត បានឲ្យដឹងថា សម័យប្រជុំនេះគ្រោងនឹងបើក នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែមេសា និងបិទនាថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា។ នេះគឺជាសម័យប្រជុំដ៏សំខាន់ពិសេស ដែលរដ្ឋសភាថ្មីនឹងសម្រេចលើការងាររៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីន បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ ការងារនីតិបញ្ញត្តិ និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនានាផងដែរ។
សម័យប្រជុំនេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរវគ្គ៖ វគ្គទី១ (ចាប់ពីថ្ងៃទី៦ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា) ផ្តោតលើការងារបុគ្គលិក និងការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួន។ ក្នុងវគ្គទី២ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា) រដ្ឋសភានឹងពិភាក្សា និងបោះឆ្នោតលើច្បាប់ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តទាក់ទឹងនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៕