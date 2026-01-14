Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចង់បន្តបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម

នៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក លោក Steve Daines (មកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋ រដ្ឋ Montana) បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងប្រជាជនវៀតណាម ដោយបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមនាពេលខាងមុខ។
លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក Steve Daines ប្រគល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក ដែលរំលឹកខួបលើកទី ៣០ នៃការធ្វើឱ្យប្រក្រតីឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងវៀតណាម និងសហរដ្ឋអាមេរិក ដល់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក Nguyen Quoc Dung ។ រូបថត៖ VNA ចុះផ្សាយ 

នៅក្នុងលិខិតនោះ សមាជិកព្រឹទ្ធសភា លោក Daines បានថ្លែងថា លោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក មកកាន់វៀតណាមកាលពីខែមីនាកន្លងទៅ និងកោតសរសើរចំពោះការពិភាក្សាជាមួយលោកអគ្គលេខាបក្ស ស្តីពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ក៏ដូចជា សម្តែងទំនុកចិត្តលើឱកាសសហប្រតិបត្តិការដ៏ធំធេង នាពេលអនាគត។

សមាជិកព្រឹទ្ធសភា លោក Daines ក៏បានជូនដំណឹងចំពោះការដែល ព្រឹទ្ធ សភាអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះ បានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ៣២១ ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី៣០ នៃការធ្វើឱ្យប្រក្រតីភាពនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរ (១៩៩៥-២០២៥) ដែលលោកជាសហឧបត្ថម្ភ ធ្វើឡើងនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរបស់ខ្លួនជាមួយវៀតណាម និងចង់បន្តបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត ក្នុងបណ្តាឆ្នាំខាងមុខ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

