សមាជិកប្រចាំការនៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកប្រចាំការនៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា នៅទីក្រុងវៀងចន្ទន៍ (ឡាវ) បន្ទាប់ពីពិធីស្វាគមន៍ជាផ្លូវការដ៏ឧឡារិក លោក ត្រិន កឹមទូ សមាជិកប្រចាំការនៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោក វីឡៃ ឡាក់ខាំផុង (Vilay Lakhamphong) សមាជិកប្រចាំការនៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ។
ក្នុងកិច្ចពិភាក្សា ភាគីទាំងពីរបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមាន និងទូលំទូលាយនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម-ឡាវក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ជាពិសេសការជឿទុកចិត្តគ្នាខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងពីរ និងជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សទាំងពីរ របស់វៀតណាម-ឡាវ ក៏ដូចជាជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំបក្សទាំងបី របស់កម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាមផងដែរ។
ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការងារឃោសនា និងអប់រំអំពីប្រពៃណីនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដ៏មហិមារ និងសាមគ្គីភាពពិសេសរវាងបក្សទាំងពីរ រដ្ឋទាំងពីរ និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយ ដោយចាត់ទុកនេះជាកិច្ចការសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រ និងយូរអង្វែង សំដៅថែរក្សា និងពង្រីកទ្រព្យសម្បត្តិរួមដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ប្រជាជាតិទាំងពីរ៕