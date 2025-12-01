សមាគមនិស្សិតវៀតណាមនៅឥណ្ឌាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំឥណ្ឌា លោក Nguyen Thanh Hai ជូនផ្កាដល់តំណាងនិស្សិតដែលចូលរួមមហាសន្និបាត។ (រូបថត៖ VOV)
ថ្លែងនៅទីនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំឥណ្ឌា លោក Nguyen Thanh Hai បានឲ្យដឹងថា ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅក្នុង ប្រទេសឥណ្ឌាមិនច្រើនទេ មានតែប្រហែល ១០០០ នាក់ប៉ុណ្ណោះ ហើយរស់នៅក្នុងរដ្ឋ ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ ចំនួននិស្សិតវៀតណាមសរុបនៅឥណ្ឌាមានប្រហែល ៤០០នាក់ ក្នុងនោះមានសមណៈសិស្សជាច្រើន ដែលកំពុងសិក្សានៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា។ លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា សមាគមនិស្សិតវៀតណាមនៅឥណ្ឌាមិនត្រឹមតែជា អង្គការតំណាងឱ្យសិទ្ធិ និងបំណងប្រាថ្នារបស់និស្សិតប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងក៏ជាស្ពាន វប្បធម៌ ជាមិត្តរួមដំណើរដ៏មានតម្លៃ ក្នុងការកសាងសហគមន៍និស្សិតដែលរួម សាមគ្គីគ្នា និងជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការសិក្សានិងជីវភាពរស់នៅផងដែរ។
យោងតាមមជ្ឈិមសមាគមនិស្សិតវៀតណាម បច្ចុប្បន្នមានសិស្សានុសិស្ស និងនិស្សិត វៀតណាមជាង ២៣ ម៉ឺននាក់ ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសចំនួន ៤៩ ជុំវិញពិភពលោក។ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ប្រព័ន្ធសមាគមនិស្សិតវៀតណាមនៅ បរទេសមានអង្គការសមាគមចំនួន ១៦៕