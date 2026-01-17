Báo Ảnh Việt Nam

សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថលអាស៊ានលើកទី ៦ អនុម័តលើសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងហាណូយ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឌីជីថល

សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថលអាស៊ានលើកទី ៦ (ADGMIN) និងសន្និសីទពាក់ព័ន្ធ ក្រោមប្រធានបទ “ភាពធន់របស់អាស៊ាន៖ ពីការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅកាន់ការតភ្ជាប់បញ្ញា” បានបិទបញ្ចប់នាថ្ងៃទី ១៦ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថលអាស៊ានលើកទី៦ (ADGMIN)។ រូបថត៖ thanhtra.com.vn

សន្និសីទនេះបានអនុម័តលើសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងហាណូយ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឌីជីថល ដោយបញ្ជាក់ពីការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច វឌ្ឍនភាពសង្គម និងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាក្នុងស្មារតីសមភាពនិងភាពជាដៃគូ សំដៅពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏រុងរឿង និងសន្តិភាព។

សេចក្តីប្រកាសហាណូយបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន សុវត្ថិភាព និងចីរភាពរបស់អាស៊ាន ហើយឆ្ពោះទៅអនាគតដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឌីជីថល និងអនុម័តលើផែនការមេឌីជីថលអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៦-២០៣០ (ADM ២០៣០) ដើម្បីកសាងអាស៊ានទៅជាសហគមន៍ឌីជីថលប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន គួរឱ្យទុកចិត្ត និងភាពច្នៃប្រឌិត ដោយប្រគល់សិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មទាំងអស់ ឱ្យរីកចម្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលសកល។ សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងហាណូយក៏ជំរុញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីឌីជីថលដ៏គួរឱ្យទុកចិត្ត និងសុវត្ថិភាព; ពង្រឹងកម្លាំងពលកម្មឌីជីថល និងទេពកោសល្យឌីជីថល ពន្លឿនការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលបៃតង; លើកទឹកចិត្តដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន និងអង្គការអន្តរជាតិ ដើម្បីសម្រេចបានមហិច្ឆតារបស់អាស៊ានក្នុងការក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឌីជីថលឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែដីកម្រដើម្បីរួមចំណែកដល់ស្វ័យភាពយុទ្ធសាស្ត្រ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅទីក្រុងហានូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីខ្លឹមសារដូចជា៖ ការកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីរ៉ែដីកម្រ; សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីយន្តការដោះស្រាយការលំបាក និងបញ្ហារាំងស្ទះចំពោះបណ្តាគម្រោង BT អន្តរកាល (គម្រោងវិនិយោគសាងសង់តាមទម្រង់នៃកិច្ចសន្យាសាងសង់-ផ្ទេរប្រគល់) និងខ្លឹមសារមួយចំនួនទៀត។
