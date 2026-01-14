Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

សន្និសីទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឌីជីថលអាស៊ានលើកទី៦ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ

កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឌីជីថលអាស៊ានលើកទី៦ (ADGSOM) និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាបានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រោយរយៈពេល ៣ ថ្ងៃធ្វើការ ដោយមានការចូលរួមពីប្រធានគណៈប្រតិភូ និងតំណាងស្ថាប័នទទួលបន្ទុកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ទូរគមនាគមន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន១១ លេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន និងដៃគូពាក់ព័ន្ធ។

កិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានលើកទី៦។ រូបថត៖ Ta Lan/VOV1
 

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឌីជីថលអាស៊ាន ប្រធានគណៈប្រតិភូបានផ្លាស់ប្តូរ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តខ្លឹមសារសហប្រតិបត្តិការជាអាទិភាព ដោយផ្តោតលើការពង្រឹងការសម្របសម្រួល និងភាពសុខដុមរមនានៃគោលនយោបាយឌីជីថល រវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន។ កិច្ចប្រជុំក៏បានពិនិត្យ និងរៀបចំខ្លឹមសារសម្រាប់សន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថលអាស៊ាន (ADGMIN) ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ តាមដាន និងជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធី និងគំនិតផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការឌីជីថលនៅក្នុងតំបន់។ ឆ្នាំនេះ វៀតណាមនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ និងជាអធិបតីនៃសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីឌីជីថលអាស៊ានលើកទី៦ តាមនោះ បន្តបញ្ជាក់ពីតួនាទីម្ចាស់ការ សកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាមក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឌីជីថលក្នុងតំបន់៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចង់បន្តបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចង់បន្តបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម

នៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក លោក Steve Daines (មកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋ រដ្ឋ Montana) បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងប្រជាជនវៀតណាម ដោយបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមនាពេលខាងមុខ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top