ព័ត៌មាន
សន្និសីទបូកសរុបរយៈពេលមួយឆ្នាំ នៃប្រតិបត្តិការគំរូអង្គការទូទៅនៃប្រព័ន្ធនយោបាយ និងគំរូអាជ្ញាធរបីកម្រិត
សន្និសីទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅសាលប្រជុំ យៀនហុង អគាររដ្ឋសភា រួមផ្សំជាមួយនឹងការចូលរួមតាមអ៊ីនធឺណិត តភ្ជាប់ទីតាំងចំនួន ៣.៦៥១ កន្លែងនៅតាមក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈឹម អង្គការ និងទីស្នាក់ការ ខេត្ត ក្រុង ឃុំ សង្កាត់ និងតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសទូទាំងប្រទេស ដោយមានប្រតិភូជាង ៥៥៧.០០០ នាក់ចូលរួម។ អញ្ជើញចូលរួម និងធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទនេះមានវត្តមាន៖ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម; សមាជិកការិយាល័យនយោបាយរួមមាន៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកឡេ មិញ ហ៊ឹង; ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន; សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃលេខាធិការដ្ឋានលោក ត្រឹន កឹម ទូ; លេខាមជ្ឈិមបក្ស និងជាប្រធានគណកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម លោក ង្វៀន យី ង៉ុក ប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំសម្រាប់ការបូកសរុប។
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ លោក ង្វៀន យី ង៉ុក សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការចាត់តាំងមជ្ឈិម និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិ ការដឹកនាំសម្រាប់ការបូករុបបឋម បានធ្វើបទបង្ហាញរបាយការណ៍ (សង្ខេប) ស្តីពីការបូកសរុបបឋមនៃប្រតិបត្តិការរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃគំរូអង្គការទូទៅនៃប្រព័ន្ធនយោបាយ និងគំរូអាជ្ញាធរបីកម្រិត; ទស្សនាខ្សែភាពយន្តឯកសារ និងស្តាប់របាយការណ៍ និងការពិភាក្សា។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានថ្លែងសុន្ទរកថាណែនាំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសន្និសីទ៕