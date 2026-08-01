ព័ត៌មាន
សន្និសីទការទូតលើកទី ៣៣ បានប្រារព្ធជាផ្លូវការ
សន្និសីទបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិបទដែលប្រទេសជាតិកំពុងចូលដល់យុគសម័យអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ហើយទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះ កិច្ចការបរទេសនិងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិត្រូវបានកំណត់ជាលើកដំបូងថា ជាភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងទៀងទាត់។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ ហ័យ ទ្រុង បានបញ្ជាក់ថា៖
“យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថា តាមរយៈសន្និសីទការទូតនេះ ការទូតនឹងពង្រីកតួនាទីត្រួសត្រាយផ្លូវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងអនុវត្តយ៉ាងល្អរាល់ភារកិច្ចសំខាន់ៗ និងទៀងទាត់ ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចថ្មីៗដែលបក្ស និងរដ្ឋបានកំណត់ក្នុងយុគសម័យថ្មី។ ដំបូងបង្អស់និងសំខាន់បំផុត ក្នុងដំណាក់កាលអាណត្តិមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤ ត្រូវបង្កើតគ្រឹះសម្រាប់ប្រទេសជាតិ សម្រេចបាននូវគោលដៅដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ២០៣០ និង២០៤៥”។
សន្និសីទការទូតលើកទី៣៣ បានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ។ ក្រសួងការពារប្រទេស ក្រសួងនគរបាល និងក្រសួងការបរទេស នឹងពិភាក្សាអំពីការបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលដើម្បីរួមបញ្ចូលការពារជាតិ សន្តិសុខ និងការបរទេសទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាតិ និងកម្លាំងជំរុញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ៕