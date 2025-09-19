ព័ត៌មាន
សង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងឡុងដ៍ សម្របសម្រួលជាមួយវៀតណាមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
នៅក្នុងជំនួបនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លោក Nguyen Van Thang បានវាយតំលៃខ្ពស់ចំពោះការសម្របសម្រួលយ៉ាងសកម្មរបស់ដៃគូចក្រភពអង់គ្លេស
ក្នុងដំណើរការកសាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅវៀតណាម។
ជាពិសេស សង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងឡុងដ៍ បានផ្តល់ព័ត៌មាន
និងអនុសាសន៍សំខាន់ៗជាច្រើន ដើម្បីរៀបចំលក្ខខណ្ឌជាមូលដ្ឋាននិងកសាងផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។
រីឯខ្លួនវិញ អភិបាលសង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងឡុងដ៍ បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្ត ភាពខ្ជាប់ខ្ជួន និងការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់ទីភ្នាក់ងារវៀតណាមក្នុងការអនុវត្តគោលដៅនៃការបង្កើតនិងដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។ លោក Alastair King បានបញ្ជាក់ថា សង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងឡុងដ៍ បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ ផ្តល់ប្រឹក្សា និងសហប្រតិបត្តិការ ជាពិសេសតាមរយៈ The City UK; ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏បានស្វាគមន៍ចំពោះសំណើររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធច្បាប់របស់អង់គ្លេសដែលមានប្រវត្តិយូរអង្វែង ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការចំណាយនិងដោះស្រាយវិវាទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព; សង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងឡុងដ៍ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការតភ្ជាប់វៀតណាមជាមួយដៃគូ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ៕