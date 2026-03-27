វេទិកា Boao សម្រាប់អាស៊ី៖ ប្រទេសនានាអំពាវនាវឱ្យបើកទីផ្សារ ប្រដេញតាមនិន្នាការសន្តិភាព
នៅក្នុងសុន្ទរកថាសម័យប្រជុំពេញអង្គ លោក Zhao Leji ប្រធានសភាប្រជាជនចិន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅក្នុងបរិបទនៃការបម្រែបម្រួមស្មុគស្មាញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ប្រទេសនានាត្រូវតែបន្តនិន្នាការសន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក ដោយរួមគ្នាកសាងដំបូលអាស៊ីឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង; ត្រូវតែបោះបង់ចោលជម្លោះ និងការប្រឈមមុខដាក់គ្នា ដើម្បីបង្កើតអនាគតនៃសន្តិភាពនិងសន្តិសុខ; បោះបង់ចោលនយោបាយអំណាច និងការគំរាមកំហែង ដើម្បីបង្កើតអនាគតយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ; បោះបង់ចោលការសង្ស័យនិងការឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា ដើម្បីបង្កើតអនាគតនៃការគោរព និងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។
ដោយមានប្រធានបទ "កសាងអនាគតរួមគ្នា៖ ស្ថានភាពថ្មី ឱកាសថ្មី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មី" BFA ឆ្នាំ ២០២៦ ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤-២៧ ខែមីនា បានប្តេជ្ញាពង្រឹងភាពជាដៃគូអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក និងស្វែងរកការអភិវឌ្ឍរួមគ្នា។ សន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនេះផ្តោតលើប្រធានបទដូចជាការលើកកម្ពស់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាប្រឈមសកល...៕