Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

វេទិកា “សំឡេងយុវជន - សកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធយុវជន” ឆ្នាំ ២០២៦

នារសៀលថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ មជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្ត ហូជីមិញបានរៀបចំវេទិកា “សំឡេងយុវជន - សកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធយុវជន”។
គណៈលេខាធិការនៃមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងវេទិកាសន្ទនា "សំឡេងយុវជន - សកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធយុវជន" (រូបថត៖ VGP/Toan Thang)

វេទិកានេះត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់ទៅកាន់ទីតាំងជាង ១៦.០០០ កន្លែង ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន សមាជិកនិងយុវជនជាង ១ លាននាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។

នៅក្នុងវេទិកានេះ គណៈលេខាធិការនៃមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនបានចែក រំលែកព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធយុវជន សំដៅកសាងបរិយាកាសសាលារៀនដែលមានសុវត្ថិភាព និងរួសរាយរាក់ទាក់; បង្កើតបរិយាកាសល្អបំផុតសម្រាប់យុវជនដើម្បីបង្កើនជំនាញភាសាបរទេស និងផ្សព្វផ្សាយស្មារតីកីឡាក្នុងចំណោមយុវជន។ ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពអមដំណើរយុវជន លោក ង្វៀន ទឿង ឡឹម លេខាមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជន បានឲ្យដឹងថា មជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជននឹងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាឆ្ពោះទៅរកការឧបត្ថម្ភដល់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ លើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីគាំទ្រពីការតភ្ជាប់ ការវិនិយោគ   រហូតដល់ការកសាងបណ្តាញប្រឹក្សាយោបល់៖

“យើងនឹងផ្តោតលើការកែលម្អគុណភាពសហគ្រិនវ័យក្មេង ក្នុងបរិបទថ្មី ដោយបណ្តុះបណ្តាលសហគ្រិនវ័យក្មេងចំនួន ១០០.០០០ នាក់។ សមាគម សហគ្រិនវ័យក្មេងវៀតណាមក៏មានផែនការសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលប្រកប ដោយគុណភាព CEO ចំនួន ១០.០០០នាក់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បន្តសកម្មភាពលើកតម្កើង និងស្វែងរកគំនិតចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមទៀតនូវសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេង ជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ   តាមនោះ តភ្ជាប់ និងបង្កើតកម្លាំងរួម”៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

វៀតណាមបានកែលម្អគោលនយោបាយ បង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព

វៀតណាមបានកែលម្អគោលនយោបាយ បង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព

នេះជាការបញ្ជាក់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ត្រឹន ហុង ហា នៅក្នុងសម័យប្រជុំការងារនាថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ជាមួយក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមការងារ នៅ វៀតណាម ដើម្បីវាយតម្លៃនិងពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តវិធានការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នៅវៀតណាម។
