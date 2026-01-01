ព័ត៌មាន
វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទៈរដូវលើកកំពស់រូបភាពទីក្រុងហូជីមិញជាមជ្ឈមណ្ឌលវិនិយោគនិងនវានុវត្តន៍ក្នុងតំបន់
នៅក្នុងវេទិកានេះ អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចំនួន ១៦ ត្រូវបានប្រកាសរវាងដៃគូក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ លើវិស័យជាច្រើន រួមមាន៖ ហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ប្លុកឆេន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យា និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ស៊ីមីកុងដុកទ័រ... លោក Le Truong Duy នាយកមជ្ឈមណ្ឌលបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មលើកទី ៤ នៅទីក្រុងហូជីមិញ និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទៈរដូវឆ្នាំ ២០២៥ បានមានប្រសាសន៍ថា៖
“ក្រោយពីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រទេសវៀតណាម និងទីក្រុងហូជីមិញ។ អង្គការអន្តរជាតិ និងសហគមន៍ធុរកិច្ចក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ផងដែរ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរៀបចំ គុណភាពនៃខ្លឹមសារវិជ្ជាជីវៈ និងទំនុកចិត្តលើទីក្រុងហូជីមិញជាមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់សម្រាប់ការវិនិយោគ នវានុវត្តន៍ និងការស្រូបយកគោលនយោបាយយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងតំបន់។ នេះគឺមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយដើម្បីលើកកម្ពស់ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយ WEF”៕