ព័ត៌មាន
វេទិកាសៀងសានប៉េកាំង ឆ្នាំ២០២៦ ឆ្ពោះទៅរកចំណុចក្តៅសន្តិសុខសកល
ក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទរយៈពេលពីរថ្ងៃ (ថ្ងៃទី៨-៩ ខែឧសភា) ប្រតិភូមកពីប្រទេសប្រេស៊ីល អាល្លឺម៉ង់ បារាំង រុស្ស៊ី និងប្រទេសជាច្រើនទៀតបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាតុមូលលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជា សណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិនិងនីតិរដ្ឋ បញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ការទទួលខុសត្រូវរួមចំពោះសន្តិសុខសកល ក៏ដូចជាហានិភ័យ និងយន្តការអភិបាលកិច្ចទាក់ទងនឹងការអនុវត្តយោធានៃបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងកើតឡើង។
សន្និសីទឆ្នាំនេះគឺគូសសញ្ញាខួបលើកទី២០ នៃវេទិកាសៀងសានប៉េកាំង។ ក្នុងឱកាសនេះ វគ្គប្រជុំពិសេសមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទត្រៀម ដោយប្រមូលផ្តុំអ្នកជំនាញការពារជាតិ និងសន្តិសុខឈានមុខគេមកពីជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីវាយតម្លៃតួនាទីរបស់វេទិកាក្នុងការលើកកម្ពស់ការសន្ទនា ការកសាងការឯកភាពគ្នា និងការបង្រួមភាពខុសគ្នារវាងភាគីនានា៕