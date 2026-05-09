Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វេទិកាសៀងសានប៉េកាំង ឆ្នាំ២០២៦ ឆ្ពោះទៅរកចំណុចក្តៅសន្តិសុខសកល

នៅថ្ងៃទី៨ ខែឧសភា មន្ត្រីការពារជាតិ អ្នកប្រាជ្ញ តំណាងមកពីប្រទេសជាង ៤០ និងអង្គការអន្តរជាតិបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រៀមសម្រាប់វេទិកា សៀងសាន ប៉េកាំង ដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំណុចក្តៅសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអនាគតនៃអភិបាលកិច្ចសកល។

ទិដ្ឋភាពនៃវេទិកាសៀងសានប៉េកាំង ឆ្នាំ២០២៥។ រូបថត៖ qdnd.vn

ក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទរយៈពេលពីរថ្ងៃ (ថ្ងៃទី៨-៩ ខែឧសភា) ប្រតិភូមកពីប្រទេសប្រេស៊ីល អាល្លឺម៉ង់ បារាំង រុស្ស៊ី និងប្រទេសជាច្រើនទៀតបានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាតុមូលលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជា សណ្តាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិនិងនីតិរដ្ឋ បញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ការទទួលខុសត្រូវរួមចំពោះសន្តិសុខសកល ក៏ដូចជាហានិភ័យ និងយន្តការអភិបាលកិច្ចទាក់ទងនឹងការអនុវត្តយោធានៃបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងកើតឡើង។

សន្និសីទឆ្នាំនេះគឺគូសសញ្ញាខួបលើកទី២០ នៃវេទិកាសៀងសានប៉េកាំង។ ក្នុងឱកាសនេះ វគ្គប្រជុំពិសេសមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសន្និសីទត្រៀម ដោយប្រមូលផ្តុំអ្នកជំនាញការពារជាតិ និងសន្តិសុខឈានមុខគេមកពីជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីវាយតម្លៃតួនាទីរបស់វេទិកាក្នុងការលើកកម្ពស់ការសន្ទនា ការកសាងការឯកភាពគ្នា និងការបង្រួមភាពខុសគ្នារវាងភាគីនានា៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

Viettel នាំយកផលិតផលឧស្សាហកម្មការពារជាតិទំនើបៗ ទៅកាន់ពិព័រណ៍ការពារជាតិដ៏ធំបំផុតតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប

Viettel នាំយកផលិតផលឧស្សាហកម្មការពារជាតិទំនើបៗ ទៅកាន់ពិព័រណ៍ការពារជាតិដ៏ធំបំផុតតំបន់អាស៊ី-អឺរ៉ុប

Viettel តំណាងឱ្យវៀតណាមនៅក្នុងសាលតាំងពិព័រណ៍ជាតិនៅក្នុងសាលលេខ ១ រួមជាមួយសាលតាំងពិព័រណ៍មកពីអាស៊ីខាងលិច និងមជ្ឈិមបូព៌ាដូចជា UAE ស្លូវ៉ាគី និងអាស៊ែបៃហ្សង់ ក៏ដូចជាម៉ាកល្បីៗ លំដាប់ពិភពលោក ដូចជា Roketsan (ទួរគី) Edge Group (UAE) Leonardo (អ៊ីតាលី) និង Airbus។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top