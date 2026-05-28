ព័ត៌មាន
វេទិកាកំពូលស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលវៀតណាម-អាស៊ី៖ ពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល - បង្កើតកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនថ្មី
វេទិកានេះបានប្រមូលផ្តុំប្រតិភូជាង ២.០០០ នាក់ មកពីសេដ្ឋកិច្ចចំនួន ១២ និងខេត្ត ក្រុងចំនួន ១៨ ជាមួយអង្គការអន្តរជាតិ សាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា និងសហគមន៍ធុរកិច្ចវៀតណាម និងអន្តរជាតិមួយចំនួន។
សម័យប្រជុំពេញអង្គនៃវេទិកានេះ បានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និទ្ធរវាងអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មរចនាសម្ព័ន្ធទិន្នន័យ - គំរូ - ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដាក់ចេញផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ផ្លាស់ប្តូរពី "ច្នៃប្រឌិតក្នុងការអនុវត្ត" ទៅជា "ម្ចាស់ការនវានុវត្តន៍" នៃបច្ចេកវិទ្យាស្នូល។ កំណត់យ៉ាងច្បាស់នូវអនុសាសន៍លើយន្តការសាកល្បង sandbox ការដោះសោដើមទុនសម្រាប់ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាស៊ីជម្រៅ និងការបង្រួបបង្រួមសំណើ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃកំណើនក្នុងស្រុក។
គណៈប្រតិភូដែលចូលរួមវេទិកាបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាលើសារដ៏សំខាន់មួយ។ កម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនថ្មីរបស់វៀតណាមនឹងមិនត្រឹមតែមកពីដើមទុន ឬកម្លាំងពលកម្មដូចកាលពីមុនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមកពីផលិតភាពថ្មី ដែលបណ្តាលមកពីបច្ចេកវិទ្យា ទិន្នន័យ បញ្ញាសិប្បនិម្មិត និងនវានុវត្តន៍ទៀតផង។ អ្វីដែលវៀតណាមត្រូវការនៅពេលនេះ គឺការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព បង្កើតផលិតភាពខ្ពស់ គំរូកំណើនថ្មី និងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងយុគសម័យ AI៕