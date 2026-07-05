Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

វេណេស៊ុយអេឡាលើកតម្កើងក្រុមជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិ និងផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម

នាថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា នៅរដ្ឋឡា ហ្គាយរ៉ា ប្រធានាធិបតីស្តីទីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា លោកស្រី ដេលស៊ី រ៉ូឌ្រីហ្គេស បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីលើកតម្កើងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិ ចំពោះការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះ បន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយដីទ្វេដង ដែលបានវាយប្រហារប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងនេះ កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា។

ប្រធានាធិបតីស្តីទីវេណេស៊ុយអេឡា លោកស្រីដេលស៊ី រ៉ូឌ្រីហ្គេស អញ្ជើញសួរសុខទុក្ខគណៈប្រតិភូវៀតណាម (រូបថត៖ VNA)

ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោកស្រី ដេលស៊ី រ៉ូឌ្រីហ្គេស បានសម្តែងការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសាមគ្គីភាព និងការគាំទ្រទាន់ពេលវេលារបស់រដ្ឋាភិបាល អង្គការ និងកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាករបស់វេណេស៊ុយអេឡា។ លោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វត្តមានរបស់ក្រុមសង្គ្រោះនៅក្នុងតំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញបាននាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងធំធេងដល់ប្រជាជន និងបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមិនឯកោក្នុងការតស៊ូដើម្បីជំនះលើផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនោះទេ។

ក្នុងឱកាសនេះ តាមរយៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា លោក វ៉ូ ជ្រុង មី ប្រធានាធិបតីស្តីទី លោកស្រី ដេលស៊ី រ៉ូឌ្រីហ្គេស ក៏បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណដោយគោរព និងប្រគល់មេដាយ "វីរបុរសនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា" ជូនចំពោះលោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ប្រែក្លាយឆន្ទៈទៅជាសកម្មភាព ប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅជាលទ្ធផលល្អប្រសើរជាង

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ប្រែក្លាយឆន្ទៈទៅជាសកម្មភាព ប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅជាលទ្ធផលល្អប្រសើរជាង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានមានប្រសាសន៍ថា សុន្ទរកថាដ៏សំខាន់ ស្មោះស្ម័គ្រ ជ្រាលជ្រៅ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម គឺពិតជាប្រភពលើកទឹកចិត្ត និងការបំផុសគំនិតដ៏ធំធេង។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top