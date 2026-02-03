ព័ត៌មាន
វេណេស៊ុយអេឡានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនៅវិមានប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា (វិមាន Miraflores) ភាគីទាំងពីរបានផ្តោតលើការពិភាក្សាអំពីរបៀបវារៈរវាងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា និងសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការសន្ទនា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យជាច្រើនដែលមាន ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។ នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំផ្លូវការលើកដំបូងរវាងលោកស្រី Rodríguez និងលោកស្រី Dogu ចាប់តាំងពីអ្នកការទូតអាមេរិកបានមកដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន ដើម្បីទទួលតំណែងជាតំណាងប្រធានការទូតប្រចាំទីក្រុង Caracas។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡា លោកស្រី Yván Gil បានប្រកាសថា ទីក្រុង Caracas និងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន នឹងអនុវត្តកម្មវិធីការងាររួមគ្នា ដែលមានគោលបំណងដោះស្រាយភាពខុសគ្នាតាមរយៈការសន្ទនាការទូត និងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ។
នៅថ្ងៃដដែលនោះ រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡា បានតែងតាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក Félix Plasencia ជាតំណាងការទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក។ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោកស្រី Yván Gil បានថ្លែងថា ការតែងតាំងនេះគឺជា "ការពិនិត្យឡើងវិញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ" នៃបណ្តាញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ។ វេណេស៊ុយអេឡាសង្ឃឹមថា នឹងកសាង «របៀបវារៈស្ថាបនា ដើម្បីសន្តិភាព និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក» ដែលមានគោលបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងទិសដៅដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃភាគីទាំងពីរ៕